Escif pide ayuda para su nuevo proyecto

Escif busca ayuda para su próximo proyecto editorial, un libro de 600 páginas titulado “Los cimientos de la armonía y de la invención”, en el que repasa la última década de sus trabajos. A través de una campaña de micromecenazgo, el artista busca apoyos para su autoedición y poder, de esta manera, “editarlo sin depender de editoriales y distribuidores”, señala. Algo que ya hizo en 2014 para la publicación de "Elsewhere", su anterior libro.

El libro “explora las raíces del trabajo de Escif y su trasfondo estético, poético y narrativo, pero también filosófico”, explica el artista. Así, el libro analiza el trabajo comprendido entre los años 2014 y 2024 desde la perspectiva del origen y el diálogo, a través de una recopilación de los murales, fallas, dibujos, pinturas, exposiciones y piezas más importantes de este periodo. "Un relato transversal repleto de amables e inofensivas páginas, que propone una distancia crítica frente a la velocidad y el vértigo que rige nuestra existencia. Un archivo enciclopédico de imágenes, poesías y resistencias, entre la rebeldía y la enciclopedia", añade.

El sistema de recompensas para los participantes en la campaña de crowdfunding incluye un early bird, para los primeros mecenas, con la posibilidad de adquirir el libro a un precio reducido durante los primeros días y de una edición especial para coleccionistas, además de otras opciones como complemento a la publicación: ilustraciones, dibujos personalizados, libros anteriores, o serigrafías.

El nuevo libro de Escif. / Levante-EMV

El diseño y maquetación de la publicación corre a cargo del diseñador gráfico Antonio Ballesteros con quien Escif ya ha trabajado en anteriores ocasiones. Se realizará una primera edición limitada de 1.000 ejemplares.

Trabajos por todo el mundo

El artista conocido como Escif se ha convertido en un referente del arte contemporáneo urbano, con trabajos por todo el mundo. Sus obras, conectadas con la actualidad, han sido en muchas ocasiones símbolo del contexto social. Sus intervenciones en espacios públicos, siempre con un fuerte carácter crítico y de denuncia social, están presentes en ciudades como Baltimore, San Petersburgo, Dakar o Beirut, entre muchas otras.

En los últimos años ha realizado intervenciones en centros de arte como el museo Power Station de Shanghai (2016), el IVAM (2017), el Palais de Tokyo (París, 2018); su participación en eventos como la Bienal del Arte Africano Contemporáneo (Dakar, 2014), OFF Manifesta X (San Petersburg,o 2014), en el proyecto “Dismaland” organizado por Banksy en Weston-super-Mare (Inglaterra, 2015), en la Biennal de Lyon (Francia, 2019) o Beyond The Streets en Saatchi Gallery (Londres, 2023).

En València, fue el responsable del diseño y concepto de la falla municipal 2024 que mostraba a dos grandes palomas blancas peleando por la paz; también creó la falla de La meditadora que hizo en 2020 y que se convirtió en uno de los símbolos de la pandemia.

