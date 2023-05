Satisfecho a medias. Así terminó Quique Setién tras el empate en Mestalla en un partido en el que el cántabro vio a su equipo como claro dominador del duelo pese al resultado. «Hemos controlado totalmente el partido. Ante un equipo que juega en casa, se defiende y trata de que no le hagan gol y esperar a salir no es fácil. El Valencia es un gran equipo. Nos ha costado, pero creo que hemos hecho bastante cosas bien y hemos esperado los momentos para no conceder ocasiones», aseguró el técnico groguet.

«El fútbol da muchas vueltas y gira mucho, a veces los merecimientos no dicen mucho. Tenían el partido perdido, han robado un balón y nos han hecho un gol. Independientemente de lo que suceda el resto de los noventa minutos. Han tenido claro cómo jugar, nunca se han desprotegido lo suficiente. No les hemos cogido en ninguna contra, cosa que no les ha pasado a ellos con nosotros, porque hemos arriesgado más. Entiendo que nosotros debíamos haber sacado los tres», explicaba de la dificultad de sacar puntos a estas alturas de la temporada.

«Venimos de jugar un partido muy intenso contra el Celta, pero yo creo que hemos hecho en general un buen partido. Terrats y Baena han jugado bien, Pedraza se ha incorporado un montón de veces, Pau ha estado a un nivel altísimo... pero no siempre estás tan fino ni con la inspiración tan alta para que con todos lo que generas hagas gol. Hemos hecho lo suficiente para haber ganado el partido, podíamos haber sacado los tres puntos, pero en un escenario como este no es fácil», señaló Setién para destacar no solo el partido del senegalés sino del grupo en general.

Por último lanzó un mensaje a su afición: «Siempre lo notamos. Sabíamos que iba a venir mucha gente. Es importante para el equipo sentir el aliento, ha sido una pena no haberles dado los tres puntos. Un punto les deja algo satisfechos, al menos no pierdes. Es un punto, que en esta situación, no es fácil ganar los partidos para ningún equipo. Todos se están jugando cosas».