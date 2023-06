Al Javi Calleja traslada optimismo, ilusión y ganas de revancha. Perder el tren del ascenso directo no le preocupa. Sabe que su Levante se ha ganado el derecho de tener una segunda oportunidad y no la quiere desaprovechar. El técnico es consciente de que al Albacete, además de ser un rival difícil, le gusta la posibilidad de enfrentarse a los granotas independientemente de que no se hayan impuesto en ninguno de los dos partidos ligueros. Javi Calleja, no obstante, no quiere entrar al trapo, sino que busca que su equipo ofrezca lo mejor que tiene. Que dé su mejor versión. Sobre todo, impulsado por la ilusión renovada de un equipo que quiere resarcirse en la promoción. «Tenemos ilusión. Ni en ganas ni en motivación nos va a ganar nadie. El equipo está mentalizado y la semana ha ido muy bien. Vamos a ir a ganar todos los partidos. No saldremos pensando en la vuelta ni en los empates. Además, el Albacete nos quería a nosotros. Queremos hablar en el campo», aseguró el entrenador levantinista.

Cuestionado por el deseo general entre el entorno del Albacete de enfrentarse al Levante, Javi Calleja no le dio importancia, de la misma manera que respeta a un equipo que reconoce el papel que ha desarrollado a lo largo del curso. Sin embargo, recalcó que su plantilla no es menos que nadie. Y más, en un playoff donde no hay favoritismos. Aunque entienda la euforia que se pueda dar en las entrañas del Carlos Belmonte, y más ante una promoción que no entró en sus expectativas, Calleja confiesa que nadie está por encima del Levante en cuanto al estusiasmo de jugar un playoff. «Tenemos máximo respeto a cualquier rival. Todos son muy complicados. Tenemos la posibilidad de ascender y los cuatro llegan en buen momento. Del Albacete puedo hablar bien. Parece mentira que venga de 1ºRFEF. Su temporada ha sido brillante. El respeto se demuestra en el campo. No me gusta. Cualquiera puede mostrar su opinión, pero no hemos subido por golaverage. Nos motiva mucho más. En un playoff no hay favoritos. Había alegría porque se enfrentaban a nosotros y nos daba igual contra quién jugar». A su vez, el técnico reflejó su alegría por ver las ganas que siente entre la gente. «Lo positivo es que todos quieren jugar desde donde sea», haciendo alusión a una plantilla en la que recupera efectivos, pero donde quiere ser prudente. No obstante, sabe de primera mano que Dani Cárdenas está en plenas condiciones de competir, pero, además de hablar maravillas de su portería, reconoció que Femenías y el ‘1’ tienen papeletas de jugar, al igual que, pase lo que pase, el que sea titular en el Belmonte no definirá la postura de cada uno. Pueden jugar cualquiera. Cuando se lesionó Dani Joan aprovechó su momento», dijo.