La part alta de la classificació de Primera de la Lliga de Llargues tremola. Només resten dos jornades per tancar la fase regular del Trofeu Diputació d’Alacant i encara hi ha moltes coses per decidir, ja que, a més, hi ha tres partides ajornades. A la jornada 12, només dos dels quatre primers classificats, Sella i Castells, aconseguiren imposar-se. En la part baixa, Relleu i Orba aconseguiren dos valuosos triomfs. La victòria d’Orba a Parcent va ser la més cridanera del cap de setmana. Els orbers, que eren cuers amb 6 punts, s’imposaren a casa del líder per 9-10. Tot i el triomf, Orba es manté en l’última posició, amb 8 punts, els mateixos que Calp.

Els calpins caigueren a casa contra Relleu (7-10), però el puntet sumat els fa situar-se per davant dels orbers perquè tenen a favor el duel particular. Pel que fa a Relleu, els de la Marina Baixa avancen a Murla i ocupen la cinquena plaça, amb 12 punts. Els murlers van perdre a Sella (10-5) i es queden amb 11. Quant als sellards, són segons amb tres punts menys que Parcent (26 per 29) però acumulen dos partides pendents. L’altra partida amb marcador ajustat va ser la celebrada a Castell de Castells. El triomf es va quedar a casa; Top Recambios Castells superà a Benidorm (10-9) i es col·loca només un punt per darrere (20) dels benidormers (21), que conserven la tercera posició. La penúltima jornada oferirà els quatre duels diferenciats en dos horaris. Dissabte, a les 18:00 hores, jugaran Murla-Parcent i Orba-Sella. Diumenge, a les 11:00, s’enfrontaran Relleu i Castells, d’una banda, i Benidorm-Calp, d’altra. Primera de Palma La primera categoria de la Lliga de Palma ha completat la dotzena jornada amb canvi de líder. La derrota de Laguar B a Benidorm i el triomf de Relleu a la canxa de Laguar A ha deixat al vigent campió com a nou líder, seguit de Benidorm; Laguar B i Sella els vigilen de prop. Tibi va tancar el cap de setmana també amb triomf. No li ha caigut gens bé a l’equip de Laguar B la doble cita davant els seus rivals a la part alta de la taula. Els guarers a penes han pogut fer jocs i caigueren a Benidorm com ho van fer a casa davant Relleu la setmana anterior (10-1). El triomf dels relleuers davant el conjunt A de Laguar (3-10) els deixa com a primers, amb 29 punts, pels 28 dels benidormers i 26 dels guarers B. Per darrere s’acosta Sella, amb 24 punts, després que els sellards s’imposaren a Orba (2-10). La cinquena posició és per a Tibi, amb 16 punts, que va superar al cuer, Top Recambios Castells (10-2). Pel mig, es troben Orba i Laguar A, amb 10 i 7 punts respectivament. La jornada 13 s’inicia dissabte amb la partida entre Castells i Benidorm. Ja diumenge, a les 10:00, s’amidaran Relleu i Orba. A les 16:30 es jugaran les altres dos partides: Sella-Laguar A i Laguar B-Tibi.