E l 30 de julio era la fecha límite para que el Sporting de Braga ejecutara la opción de compra de Uros Racic si es que así lo precisaba. Sin embargo, los lusos decidieron finalmente no quedarse con el centrocampista serbio, que ya está de vuelta en la Ciudad Deportiva de Paterna con ganas de definir su futuro cuanto antes.

No es la primera vez que Racic se encuentra en esta posición. Hace un año comenzó la pretemporada con el Valencia CF, en esa ocasión a las órdenes de Gennaro Gattuso, sabiendo que tenía muchas papeletas de abandonar el equipo. Lo hizo rumbo al Braga en una operación a modo de préstamo que incluía una opción de compra de cinco millones de euros. Con el equipo portugués ha tenido tramos buenos, aunque en general ha sido un curso irregular. En total ha participado en 38 partidos y ha convertido cuatro goles.

La pretemporada del Valencia comienza el siete de julio, fecha en la que los jugadores del primer equipo están citados en Paterna para pasar las pertinentes pruebas médicas. Si nada cambia hasta entonces el centrocampista serbio se presentará como uno más de la plantilla y participará en la pretemporada hasta que se resuelva su futuro.

Salir del club o quedarse

Ahora mismo todas las posibilidades están encima de la mesa, aunque la opción de que salga de nuevo este verano tiene más papeletas, ya sea como cedido o desvinculándose del club definitivamente. Pretendientes en Europa tiene, aunque está por ver si el interés es suficiente como para que alcancen las pretensiones económicas que el Valencia imponga. Si no se concreta una venta, podría volver a hacer las maletas cedido a otro conjunto.

Y eso que precisamente en el centro del campo Rubén Baraja no va sobrado de herramientas. En junio finalizaron las cesiones de Nico González e Ilaix Moriba, que no volverán a firmar con el equipo de Mestalla. En la plantilla se quedan Javi Guerra, Hugo Guillamón, André Almeida y Yunus Musah, aunque el norteamericano tiene las horas contadas y, salvo giro inesperado, será la primera venta del verano. Salga o no Racic, lo que está claro es que habrán refuerzos, y Pepelu, del Levante, es el favorito.