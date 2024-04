Baraja: “Hi ha fora de joc, en un altre camp potser sí que s’assenyala”

Qüestió de “contundència”. Rubén Baraja va analitzar la derrota contra el Barça i va voler reforçar el seu equip malgrat la derrota. “Em vull quedar amb el treball de l’equip i amb el seu esforç. Hem competit contra un gran equip”, va assegurar el tècnic valencianista després del 4-2 a Montjuïc. Un resultat marcat per l’expulsió de Giorgi i per la diferència amb la “contundència”. “La diferència la marca la contundència. El Barça ha sigut més contundent. Hem fet un partit fantàstic, l’equip s’ha deixat l’ànima en cada acció amb la dificultat que això suposava, sobretot després de l’expulsió”, va dir el tècnic. “Una pena que no haja servit de res, però me’n vaig orgullós dels meus jugadors”, va dir.

Baraja també va lamentar encaixar el 2-2 tan prompte després del descans i que, amb l’empat, no pogueren aprofitar el mà a mà de Diego López.

«L’equip ha demostrat que vol, el reflex el veus en com s’ha alçat l’equip de l’1-0. Ens hem reposat, hem tractat de continuar mantenint-nos vius amb dos accions. En la primera, doncs, bé, un porter com Ter Stegen no sol cometre eixos errors. Ha sigut una primera part boníssima, però l’expulsió ens ha fet anar a remolc. No hem pogut contindre el Barça, però la resposta de l’equip ha sigut molt bona”, va incidir de nou. “Només puc felicitar els meus jugadors per l’esforç malgrat les dificultats”, va afegir l’entrenador val·lisoletà.

“Pot haver-hi penal o no”

El Pipo, que sol allunyar-se de les valoracions arbitrals i de la polèmica, també va opinar sobre el penal a Peter no assenyalat i el fora de joc posicional de Fermín en el 2-2, obra de Lewandowski.

“Pot haver-hi penal, o no. Hi ha fora de joc. L’àrbitre no el considera. L’àrbitre pot considerar o no que hi ha penal si hi participa o no. Fermín passa per davant i molesta el porter, que pot tindre una altra reacció”, va dir. “No és per jugar contra el Barça, el que em deixa descol·locat és que esta acció en un altre camp o en un altre partit potser sí que s’assenyala com a fora de joc”.

Sobre la caiguda de Peter, malgrat no sentir-se Baraja “perjudicat”, va reconéixer que va veure la “traveta”, però va argumentar que no se’n volia anar de la ciutat comtal “queixant-se”, sinó, de nou, valorant “el partit del meu equip”.

Idèntica sensació es respirava en el vestuari. L’equip hi creu, però esta vegada el pla, malgrat tot, “va eixir creu”, va destacar Pepelu a peu de camp. “És una mà clara, una acció desafortunada. Som joves i hem d’aprendre d’este partit», va explicar el migcampista. “La sensació és agredolça”, però l’equip competix i hi creu. Qüestió de persistir i de no baixar els braços. Començant per l’Alabés.

