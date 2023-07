Es el jugador franquicia del Villarreal y una voz más que autorizada dentro del vestuario. Quiere recuperar su versión top, esa que le llevó a liderar al Submarino en la conquista de la Europa League y a estar nominado al balón de oro en 2021. Para ello, deberá decir adiós a unas malditas lesiones musculares que se han entrometido en el mejor momento de su carrera. Gerard Moreno Balaguero (7 de abril de 1992), desgrana como está viviendo su situación personal y analiza una temporada que califica de "ilusionante y de retos".

𝐆𝐄𝐑𝐀𝐑𝐃: "Me encuentro bien, con confianza y fuerte físicamente" — Villarreal CF (@VillarrealCF) 20 de julio de 2023

Positivo por antonomasia, Gerard pasa página y mira al futuro con optimismo: "Como sabéis han sido dos años difíciles pero me estoy encontrando muy bien, con confianza y fuerte físicamente", y confiesa que este verano ha modificado su entrenamiento para decir adiós, de una vez por todas, a los problemas físicos: "He intentado buscar muchas soluciones. Antes de las pretemporadas siempre hago cosas, pero este año ha sido todo más específico, todo más centrado en fortalecer el tren inferior", subrayando "que va a ser un trabajo diario durante todo el curso y han querido empezar lo antes posible". Una prevención exhaustiva que lleva realizando desde el final del pasado curso.

Analiza la pretemporada

Con una frase reflexiva, el ‘7’ groguet valoró la primera fase de preparación: "Los partidos son entrenamientos que te sirven para ver si estás yendo en la dirección correcta". En el último amistoso ante el SCR Altach, se estrenó con un excelente cabezazo: "A los delanteros nos da cierta confianza encontrar portería, pero son entrenamientos que sirven como referencia para seguir trabajando en la línea adecuada", insistió.

Con la mirada puesta en la 23/24, Gerard no se pone límites: "Va a ser un año intenso y bonito, volvemos a competición europea. Empezamos con nuevos objetivos y nuevas metas, tenemos la ambición por superar lo de la pasada temporada", y también es consciente de que van a ser "retos difíciles pero el objetivo es dar un pasito más cada año", detalló.

Como cada verano, llegan los fichajes y los veteranos hacen lo posible por integrarlos en el grupo para que se adapten lo antes posible: "Los veo muy bien. Denis ya ha estado, sabe lo que es y cómo se trabaja. Santi y Ben están con muchas ganas, Ilias también lo veo con la ambición de querer aprender y es muy importante que estén en nuestra línea". Una estancia en Suiza en la que comparten mucho tiempo juntos y se conocen más personalmente: "Nos juntamos todos y matamos el tiempo libre haciendo equipo y siendo felices, además de empaparnos de todos los conceptos como para empezar fuerte".

Recordando el estreno en pretemporada, el delantero no se mordió la lengua: "El primer partido fue un desastre en general, llevábamos muchos entrenes y estábamos algo cansado, pero no sirve de excusa. No puede volver a pasar porque somos el Villarreal y debemos ser muy exigentes con nosotros mismos", zanjó.

A por el récord

Le sobresale una pícara sonrisa porque sabe que está a un solo gol de convertirse en el máximo goleador de la historia del Submarino, ahora igualado a 106 con Adriano García: "Ojalá lo pueda hacer, todos sabéis lo que significa para mí vestir de amarillo, es un sueño y un objetivo que tengo desde que empecé", y rememora su primer tanto: "Le tengo mucho cariño, fue en Ipurúa y empatamos 1-1".

Por último, remarcó "que estos dos años ha recibido un cariño especial por parte de la afición" y espera devolverlo con muchos goles: "Esa continuidad y estar a mi máximo nivel es lo que me preocupa, en ello trabajo día a día".