Jonas Vingegaard cruzará la meta en París como campeón del Tour, por segunda vez. Una gesta por la que se mostró «muy contento» el corredor danés que aseguró que «era mi objetivo del año». El del Jumbo no se conforma con solo dos victorias. «El Tour es muy especial para mí. Voy a intentar volver a ganarlo el año que viene», amenazó. Pogacar, por su parte, no baja los brazos tras ser segundo. «El año que viene espero regresar y hacerlo más fuerte e intentaré prepararme lo mejor posible para el próximo duelo con Jonas y el Jumbo. Hay un buen futuro por delante», dijo, apuntando que «en un 90 por ciento volveré al Tour para intentar ganarlo». El español Carlos Rodríguez, quinto en su debut, acabó ensangrentado tras una caída en el primer puerto: «He dado lo mejor que tenía, pero no ha sido suficiente, intentaremos volver otro año y hacerlo mejor».