València acogerá del 12 al 17 de septiembre en el Pabellón de la Fuente de San Luis la Fase de Grupos de la Copa Davis en la que el equipo español luchará por meterse en la Final a 8 de Málaga. David Ferrer, el capitán español ha convocado a dos valencianos: Roberto Bautista, todo un veterano ya en la Davis y Bernabé Zapata, que en el año de su consagración en el Circuito ATP, sueña con cumplir un sueño: debutar en la máxima competición por países del tenis mundial y además, hacerlo en casa, ante los suyos.

¿Qué significa para usted formar parte del equipo español de Copa Davis junto a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers?.

Me hace muchísima ilusión, es un sueño para mí representar a España, estar convocado con el equipo español. Además es un plus que la Fase de Grupos se celebre en mi casa, en mi ciudad, en València. Eso es lo me más emoción produce.

¿Esperaba que David Ferrer?

Es algo que no había pensado. Sabía que hay muchos jugadores en España con un nivel muy alto así que no era un objetivo para mí. Sólo pensaba en hacer un buen año tenístico, en seguir mejorando. Por tanto, me tomo esta convocatoria como un premio, un regalo.

Forma parte del equipo español, pero ahora tiene que ganarse una oportunidad en la pista. ¿Cree que David Ferrer se la dará?

La verdad es que no lo pienso, lo más importante ahora es estar en el equipo y aportar en lo que haga falta, tanto si me toca jugar como si no. Creo que el objetivo es pasar a la Fase Final en Málaga y eso es lo fundamental. Claro que me encantaría debutar pero para mí, cuando estás en un equipo lo más importante es el equipo, ayudar al máximo. Si no juego, apoyaré al máximo a mis compañeros y si juego yo, estaré dispuesto para lo que el equipo requiera de mí. Quiero vivir esta experiencia, disfrutarla al máximo.

Está en el equipo español de Copa Davis y con su ídolo de siempre, David Ferrer, como capitán ¿qué siente?

David es un ídolo para mí, desde pequeñito he seguido su carrera y tenerlo ahora como capitán es algo que me llevo en el corazón. Ya estoy aprendiendo mucho de él y mucho más que voy a aprender aún. Para mi carrera deportiva es una gran oportunidad.

La República Checa, Corea, la Serbia de Novak Djokovic, ¿cómo ve el grupo de España?

Es un grupo muy complicado, pero confío plenamente en el equipo español. Tenemos al jugador más en forma, junto con Novak que es Carlos Alcaraz y grandísimos jugadores como Alejandro Davidovich que está en un gran momento de forma; Roberto Bautista que es un jugador con mucha experiencia, que ha jugado muchas Copas Davis, y Marcel, también con gran experiencia en Copa Davis y que es uno de los mejores doblistas del mundo. Es un equipo muy completo.