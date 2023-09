El 37 Campionat Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom 2023 va arrancar amb ganes malgrat la pluja. A la Primera categoria, dos partides, Beniparrell-Massalfassar i Foios-Meliana, s’hagueren de suspendre.

Al grup A, Albuixech A s’emportà el triomf davant Socarrades Campanar per 70-10. Pel que fa al grup B, Borbotó A va perdre en casa després d’una partida molt renyida en la que Lanzadera Montserrat ho va tindre complicat però va aconseguir finalment la victoria (60-70). Per la seua part, Caixa Popular Godelleta A va caure davant Meliana H (20-70).

A la segona jornada s’enfrontaran, al grup A, Ovocity Marquesat A contra Albuixech A el dissabte a les 17:30 hores i Campanar A contra Beniparrell A a les 18:30 hores mentre que Massalfassar descansarà. Pel que fa al grup B, Montserrat A jugarà contra Godelleta A, Faura A contra Borbotó i el dissabte serà el torn de Meliana H contra Foios A a les 16:30 hores.

Moixent-Baronia és el plat fort en trinquet. A primera de la modalitat en trinquet, La Pobla va caure davant Moixent per un ajustat 60-70. Al trinquet de Manises també es va viure una gran partida. Tant els locals com l’equip de Torrent van anar per la victòria i així es va veure reflectit al marcador (70-55). La Baronia, per la seua part, va guanyar a Riba-roja per 70-10.

La pròxima jornada s’enfrontaran a la ciutat de Torrent el dissabte a les 16:00 hores Trinquet de Torrent A contra Caixa Popular La Pobla A i a Moixent a les 17:30 hores Les Alcusses Moixent A contra CPV La Baronia. En l’Eliana jugaran Traverauto Riba-roja contra Caixa Popular Manises a les 18:00 hores.