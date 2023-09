La Fase de Grupos de la Copa Davis se concentrará en cuatro sedes desde este martes y hasta el próximo domingo, 17 de septiembre. Bolonia (Italia), Manchester (Inglaterra), Split (Croacia) y València (España) se convertirán a lo largo de la semana en los escenarios internacionales de una competición popularmente conocida como la Copa del mundo del tenis. Y, entre ellos, el Cap i Casal brillará con una luminosidad superior al resto. La presencia del legendario Novak Djokovic hará que València sea durante los próximos días la capital mundial del deporte de la raqueta. Después de conquistar su cuarto US Open, imponiéndose en la final al ruso Daniil Medvedev, ‘Nole’ confirmó en Nueva York que La Fonteta será su próximo destino, y clasificar a Serbia para las Finales de noviembre en Málaga el siguiente reto de este devorador de éxitos.

Djokovic llegará mañana miércoles para sumarse al equipo serbio, con el que competirá el viernes contra España. «Nos vemos en València en dos o tres días porque iré para jugar para Serbia», desveló el propio protagonista en la rueda de prensa posterior a la conquista de su cuarto Abierto de los Estados Unidos en tres sets (6-3, 7-5 y 6-3) y tres horas y 17 de minutos de juego. Horas más tarde, su amigo y capitán del conjunto balcánico, Viktor Troicki, dio más detalles en la sala de prensa de La Fonteta: «El miércoles estará con nosotros, y estará listo para el duelo del viernes». El seleccionador serbio, además, elogió lo hecho por su compatriota. «Nos unimos a las felicitaciones a Novak por su título en el US Open. Estamos felices por lo que ha hecho. 24 Grand Slams es un logro enorme, no solo en el tenis, donde es el rey, sino en todo el deporte. Demuestra que es un dominador, un deportista muy grande», añadió Troicki.

A sus 36 años, la insaciable sed de victorias y una capacidad física sobrehumana para deslizarse sobre todo tipo de superficies han permitido a Novak Djokovic ser el tenista más laureado de la historia por encima de los otros dos mitos, Roger Federer -vencedor de 20 Grand Slams- y Rafa Nadal. Con su último US Open, ‘Nole’ amplía la distancia con los 22 ‘majors’ del español, rebasa también los 23 de Serena Williams, la mejor tenista del siglo XXI, e iguala los 24 entorchados alcanzados por Margaret Jean Court entre 1960 y 1973. Antes de la final frente a Medvedev, el serbio ya dominaba el palmarés del tenis masculino y había pasado más semanas que nadie (389) -hombre o mujer- en el número uno del ranking mundial. No obstante, la voracidad que lo define le ha permitido extender su dominio y volver a reinar desde lo más alto de la clasificación ATP, en la que desde ayer ha superado nuevamente al español Carlos Alcaraz. El campeón del US ha arrebatado también al joven murciano, el liderato en la carrera 2023 con la vista puesta en las Finales de la ATP.

Daniil Medvedev, su rival en la batalla final de Nueva York, bromeó sobre la tiranía que, pese a su edad, ‘Nole’ continúa ejerciendo en el planeta tenis. «¿Qué haces todavía aquí? Venga va. No sé cuándo planeas frenar un poco...». «Yo tengo 20 títulos y tú tienes 24 Grand Slams. Me has hecho mejor jugador, pero de las cinco finales que jugué contigo y con Rafa (Nadal) sólo gané una», comentó el ruso entre sonrisas, aunque también desde la amargura que provocan en el resto de tenistas mortales el dominio que en los últimos 20 años ha mostrado sobre las pistas el ‘Big Three’.

València brillará de un modo especial con la estrella de Djokovic. Ausente en 2022, el campeón de Belgrado aspira ahora a levantar su segunda Ensaladera y, de paso, hacerse sitio en los Juegos Olímpicos de París en busca de una medalla de oro que solo tiene Nadal (Pekín 2008). «Uno de los objetivos de ‘Nole’ siempre fue representar a su país y ganar la Davis», admitió Troicki. Su primer paso llegará el viernes frente a España, aunque Serbia debutará ya hoy contra Corea del Sur. Mientras tanto, València disfrutará por vez primera de la presencia de uno de los tres grandes, más allá de un joven Nadal, con 18 años, en 2005.