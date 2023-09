El Inter Miami volvió al camino de la victoria este miércoles tras su última derrota en Atlanta, con una goleada por 4-0 a Toronto en un destacado partido de jugadores que salieron del banquillo, como el finlandés Robert Taylor, que anotó dos goles. A pesar de la goleada y las buenas sensaciones, el partido dejó preocupaciones por las lesiones de Lionel Messi y Jordi Alba, que hoy regresaron al once, pero no pudieron terminar el primer tiempo.

En el club del sur de la Florida comienza una cuenta atrás decisiva para la final de la US Open Cup, que se jugará el 27 de septiembre. Tanto Alba como Messi habían descansado el pasado fin de semana por fatiga muscular y tuvieron que ser reemplazados ante Toronto en los minutos 34 y 37 respectivamente. Regresaron también dos habituales de Gerardo Martino como el central ucraniano Sergey Kryvtsov y el delantero venezolano Josef Martínez, en un dibujo táctico de nuevo con tres centrales.

Primera mitad sin pólvora

La primera parte se caracterizó por las numerosas llegadas a las porterías que defendían Callender y Romero, pero también por la poca precisión de los ataques al buscar el gol. Josef Martínez inauguró el festival de ocasiones en el minuto cuatro, cuando se encontró un balón suelto en la frontal del área por un error defensivo de Toronto y su disparo se marchó desviado.

Toronto, durante los primeros compases del encuentro, ponía todas sus opciones ofensivas en la búsqueda de espacios por parte de Federico Bernardeschi. Sus compañeros le ofrecieron balones largos pero los tres centrales locales cubrieron bien su espalda. Fue precisamente por el camino contrario, jugando y llegando en corto al área, como inquietaron en mayor medida y exigieron a Callender. La perdió Busquets ante DeAndre Kerr, que se hizo un autopase de fantasía con caño incluido a Kryvtsov y ni en la primera, con parada del portero, ni en la segunda, con balón al palo, pudo poner el primer tanto de la noche.

La primera de Messi llegó en el minuto 18, una carrera del diez hacia el pasillo central conduciendo hasta plantarse frente a la portería y disparar con resolución sencilla para Romero. El argentino fue ganando protagonismo con balón en los últimos metros poco a poco, en cada una de esas ocasiones se le multiplicaron los marcadores y le fue complicado resolver. Ya en el minuto 22 logró recibir un pase arriba de Farías en el segundo palo y la mandó por encima del larguero con la menos buena, la derecha.

Resolvió Farías

Fue ganando metros con el paso de los minutos el Inter Miami, acariciando el gol, pero la definición no fue precisa en ninguna de ellas. Fue entonces cuando la preocupación se sintió en la grada del DRV PNK Stadium al ver como Jordi Alba primero, y Leo Messi después, solicitaron el cambio por molestias musculares.

Noah Allen y Robert Taylor entraron, ambos tuvieron impacto en el juego y respondieron a la necesidad del equipo. Se pasó del disgusto a la celebración por parte de los aficionados, con la llegada del primer gol, firmado por Facundo Farías. Un centro desde la izquierda del ataque local fue mal despejado por Romero y la dejó para que el argentino la rematara a placer y a bocajarro ya en el añadido.

Los no habituales respondieron

Sin los pesos pesados en el césped, la responsabilidad recayó en nombres menos habituales, y levantó la mano Taylor en el minuto 53, conduciendo la pelota por toda la frontal del área y culminando muy escorado con un derechazo cruzado ante la escasa oposición del defensor español Alonso Coello. El finlandés no anotaba desde el pasado 12 de agosto cuando marcó su cuarto gol de la ‘Leagues Cup’ y por momentos recordó a esa excelente versión que mostró en los primeros partidos de la ‘era Messi’ cuando fue un gran socio del argentino.

El siguiente en aparecer y anotar fue el canterano Benjamín Cremaschi a la contra. Él arrancó la jugada y asistió a Taylor en la banda derecha, el finlandés se la devolvió al espacio y de primera la cruzó en el minuto 73 para batir por bajo a Romero.

El cuarto gol llegó en el minuto 86, un balón por alto servido por Farías superó a la línea de cuatro de Toronto y Taylor apareció para acomodarla de derecha a Romero. El finlandés sólo sabe convertir goles de muy bella factura y este no fue una excepción.

El 'Tata', más tranquilo por las lesiones

El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este miércoles que no cree que "haya lesiones musculares" para Leo Messi y Jordi Alba y que después de hablar con ambos jugadores tiene "menos pesimismo" respecto a cuando los tuvo que sustituir. Martino reconoció que no se plantea contar con ellos el domingo para la visita liguera al Orlando, sino que piensa ya en la final de Copa US Open del miércoles 27 de septiembre contra el Houston Dynamo.

"No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien, ellos entendían que estaban actos para jugar. Por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo", dijo Martino en rueda de prensa. "Son fatigas, no creo que haya lesion muscular y vamos día a día", prosiguió.

La lesión de Messi fue el foco central de la rueda de prensa y Martino habló con sinceridad sobre la situación. "Obviamente no hay ninguna posibilidad que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", dijo.

Destacó además que no hubo ninguna presión por parte de él o de su cuerpo técnico para que Messi y Alba jugaran ante el Toronto y recordó que se trata de jugadores expertos que saben cómo gestionarse. "Soy cauto con lo que pueda pasar, después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando lo tuve que sacar", aseguró. "Creo que paró a tiempo, porque justo antes (de la lesión) me había hecho una seña que yo creía que era por él y era por Jordi. Vamos a ir día a día. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo", añadió.

Finalmente, opinó que en el caso de Messi se trata de unas molestias con las que el jugador lleva tiempo conviviendo. "Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar", dijo.

Ficha técnica

4. Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés (Arroyo, m.64), Kryvtsov, Miller, Alba (Allen, m.34); Busquets, Ruiz (Cremaschi, m.64), Farías; Martínez (Campana, m.64) y Messi (Taylor, m.37). 0. Toronto FC: Romero; Franklin, Rosted, Bradley, Petretta (Antonoglu, m.68); Vázquez (Servania, m.11, sustituido por Ibarra en el m.27), Coello (Blessing, m.68), Osorio; Bernardeschi, Kerr (Sapong, m.68) e Insigne.

Goles: 1-0, m.45+2: Farías. 2-0, m.54: Taylor. 3-0, m.73: Cremaschi. 4-0, m.87: Taylor. Árbitro: Drew Fischer (Canadá). No hubo amonestados. Incidencias: Partido de Liga Regular de la MLS jugado en el DRV PNK Stadium ante alrededor de 18.000 espectadores.

Victorias de Columbus, New York City y New York Bulls

El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, firmó un triplete en 23 minutos este miércoles en el triunfo por 3-0 del Columbus Crew en casa contra un Chicago Fire en crisis en la jornada entre semana de la MLS. 'Cucho', exjugador de Huesca, Mallorca, Getafe o Watford, anotó sus dos primeros goles desde el punto de penalti y puso la sentencia en el minuto 23 con un golazo de cabeza en una acción originada en un saque de esquina. El delantero colombiano, de 24 años, vive un extraordinario momento de forma y acumula siete goles en los últimos tres partidos.

Por otro lado, el New York City frenó este miércoles por 2-0 a un Orlando City que iba lanzado y se aferró así al sueño de entrar en los 'playoff' de la MLS mientras que su vecino y rival New York Red Bulls volvió a tropezar, esta vez con Austin (1-1), un resultado que complica su pase a las eliminatorias.