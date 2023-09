A sus 34 años y con un palmarés irrepetible, Alba Torrens mantiene la misma ilusión de sus inicios de cara a una temporada de grandes retos con el Valencia Basket tanto en la LF Endesa como en una Euroliga que ya ganó en seis ocasiones

Afronta su segundo año en Valencia y seguro que con ilusiones renovadas….

Sí, hay que buscar nuevos alicientes o recordar lo que sentías las primeras veces, es importante no perderlo. Esas sensaciones de ilusión, hay que volver a nuestra niña interior y encontrar esa magia que no tiene edad, que la puedes seguir encontrando cuando algo te gusta tanto.

En su caso no es la primera vez pero en el del Valencia BC, sí será la primera en la que salga a defender un título de Liga. ¿Es una presión o una motivación?

Es un reto, tenemos objetivos ambiciosos, pero somos muy conscientes de lo difícil que es, de lo que cuesta, del camino que tuvimos que recorrer para conseguir este título. Todas hemos hecho reflexión sobre el año pasado, hemos visto las cosas que funcionaban y no hay que cansarse de hacerlas, eso es básico, como el carácter del equipo, que ya estaba muy formado de los anteriores años. Estamos en un proceso en el que siempre se puede mejorar. Hay que dejar esa Liga atrás para mirar la que tenemos delante. Hay que ver los aspectos a mejorar para competir mejor.

Sabiendo ya que pueden ganar la Liga, seguro que la mente se va también a otro gran objetivo, que imagino que pasa al menos por entrar en la Final Four… porque ¿soñar con la Euroliga es demasiado osado?.

En la Euroliga, lo primero que hay que hacer es celebrar estar en ella porque sabemos lo que cuesta estar. Somos conscientes de que es el segundo año en la Euroliga, un equipo nuevo en la competición y hay un grandísimo nivel en todos los equipos. Es una competición muy complicada pero es verdad que tenemos muchísima ilusión por jugarla. Es empezar e ir partido a partido, centrarse en la fase de grupos, dar nuestra mejor versión y ya afinaremos los objetivos.

Con la llegada de Hempe, Fingall, Contell y Allen, ¿en qué gana el equipo respecto a la pasada temporada?.

Cada una puede aportar diferentes cosas, no hay que comparar, sino ver las fortalezas que ahora tiene el equipo con estas cuatro incorporaciones. Tienen muchísimo talento, completan muy bien el equipo, encajan muy bien.

¿Siente que es la gran referencia para las jóvenes por lo que ha sido en el baloncesto?

No, no, (ríe), aquí estamos de tú a tú. El aprendizaje es un camino de doble sentido, incluso puedo aprender yo más de ellas que ellas de mí y lo único que intento es reflexionar a veces en qué se puede mejorar, pero siempre aplicándomelo primero a mí. Cada una puede aportar lo suyo. Me rejuvenecen, me dan alas.

Todas suman ya en el primer equipo, pero no sé si, como al resto, le llama especialmente la atención la precocidad y las perspectivas con Awa Fam.

No hay que ponerle techo ni comparar, cada jugadora tiene su camino, el talento de Awa lo vemos jugando al máximo nivel y en cómo muestra madurez en el juego, el conocimiento del mismo y tiene que seguir dando pasitos. Es un gusto verla jugar y ver su talento y elegancia. No le pondría techo ni límites, llegará donde quiera.

¿Qué es lo que le hizo decantarse finalmente por la renovación con el Valencia Basket?.

Quería ver cómo estaba físicamente, intentar sentirme al 100% para tomar una decisión. Sentí que era el lugar donde estar un año más, por cómo me sentí el año pasado y también por los objetivos ambiciosos que se plantean, por el reto que tenemos. Tanto a nivel humano como profesional, todo me llevó aquí y estoy muy feliz.