200 partidos oficiales ¿Qué lectura extrae?

Vine aquí con el sueño de jugar en Primera División. Cuando me llamó el Levante, estando en Italia y compitiendo en un equipo que tenía la aspiración de ascender, no me lo pensé. Desde fuera siempre vi al Levante como un club top a nivel nacional. Después de siete años y medio miro atrás y el objetivo con el que llegué se cumplió gracias a este club, pero no solo eso: me consolidé en la máxima categoría y viví noches increíbles, tanto mi familia como yo. La decisión de firmar por el Levante ha sido la más importante de toda mi vida, al igual que de la que más satisfecho me siento.

Supera a Juanfran y entra en un top-5 con José Campaña, Vicente Iborra, Roger Martí y Morales. ¿Se considera una leyenda?

Son jugadores que han marcado una época en el club. A Juanfran lo he visto muchísimas veces por televisión, así que llegar a su altura es un orgullo. Estar cerca de futbolistas que han hecho historia en el Levante como Morales, Roger o Iborra es impresionante. Nunca me lo llegué a imaginar. Siento satisfacción porque, seguramente, significa que he hecho un gran trabajo. Por otro lado, no me considero una leyenda y tampoco sabría decirte si quiero serlo. Los defensas tenemos poco espacio en el mundo de los históricos. La gloria se la llevan otros (ríe). Desde mi posición, tampoco sé decirte si estoy haciendo historia o no. No trato de compararme, ni mucho menos, con Vicente Iborra, un chico que es canterano del Levante y que ha demostrado un millón de veces su levantinismo. Ojalá, y lo digo de corazón, pudiera haber jugado en la cantera del Levante como lo hicieron otros. Mi camino fue distinto. A Iborra, con el que he compartido vestuario y con el que comparto año de nacimiento, lo veo como una leyenda que perdurará muchísimos años.

Renovado hasta 2024, pero con opción a seguir un año más, ¿le gustaría retirarse en Orriols?

Ojalá. Lo digo de corazón. Y espero que no sea este verano (ríe). Me estoy encontrando muy bien físicamente. Al final tener una regularidad de juego ayuda a que el jugador pueda dar su máximo nivel. Aunque vayan pasando los años, seguiré jugando a fútbol hasta que vea que no doy más de sí. No pienso estar arrastrándome por ahí solo por el hecho de jugar a fútbol. Y menos, en el Levante. En el momento en el que vea que no doy el nivel, aunque tenga contrato con el Levante, me echaré a un lado. De hecho, en el último contrato que firmamos, yo mismo dije que fuera de un año con opción a otro en función de mi rendimiento. Ojalá podamos renovar automáticamente y pueda seguir ayudando al equipo.

Sopladas las velas de sus 200 partidos oficiales con el Levante, ¿ha pedido algún deseo?

Lo he pedido, sí. Mi deseo es que el Levante vuelva a Primera División. Y el día que hablemos de mi retirada sea con el equipo estando donde se merece. El jugador se va marcando objetivos, tanto individuales como colectivos, pero hace tiempo que en los individuales ya no me fijo. Ojalá me pueda marchar de aquí, dentro de muchos años, con el Levante en Primera.

¿Ve a este equipo capaz de conseguir un ascenso a Primera?

Veo un hambre, unas ganas y una calidad individual suficientes como para poder conseguirlo. Hay equipo para lograrlo, pero la juventud de la que presume tener esta plantilla tiene que ser madura en determinados momentos. No solo con ilusión y con ganas se consigue un objetivo tan importante. Esa madurez marca la diferencia y el equipo lo está mostrando. Tenemos mucho que mejorar pese a que la moneda siga sin caer de nuestro lado. De no haber sido así, esta plantilla estaría mucho más arriba, pero la veo con mimbres para ascender porque ha demostrado mucho nivel en jornadas atrás.