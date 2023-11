Cuentan los biógrafos del mítico Valentino Rossi, el gran enemigo de Marc Márquez, quien le amargó repetidas veces la conquista de su décimo título mundial, que cuando el ‘Doctor’ protagonizó una maniobra similar a la que acaba de hacer Marc Márquez cambiando, en el 2003, su Honda por una Yamaha, cuando 'Vale' llegó, por vez primera, al boxe de la marca de los diapasones dijo: “Ni se os ocurra pensar que he venido aquí para ser segundo”. Y repitió título.

Lo que hizo ayer el mayor de los Márquez en su primer día sobre la Ducati fue, sencillamente, impresionante. Pero no para los espectadores y periodistas que se dieron cita, a decenas, en el trazado Ricardo Tormo, no, sino para los que más saben de esto que son, no solo los managers, ingenieros, técnicos y mecánicos de MotoGP, sino también, también, los pilotos, pues todos ellos expresaron su admiración por alguien que, a los 20 minutos de subirse a su nueva ‘Desmosedici’, tras haberse pasado 11 años sobre la Honda RC213V, ya se colocó entre los tres primeros de la parrilla de la máxima categoría.

Tal fue la barbaridad que protagonizó Marc Márquez que a su hermano Àlex, que también estuvo prodigioso, no se le ocurrió otra cosa para homenajearle que escribir en X (antes tuiter) el siguiente y divertido mensaje: “Jaja nooo! Ka pasaooo? #vargameseñor!” Y es que Marc se hizo con los mandos de la Ducati en solo ocho vueltas, las que tardó en regresar a su boxe, sacarse el casco y mostrar una sonrisa de oreja a oreja, la misma que provoca el temor de sus adversarios, que recordaron una de sus frases favoritas: “Cambio a Ducati para volver a divertirme; solo si la sonrisa vuelve a mi rostro podré ganar”.

"Me temo que Marc (Márquez) va a volver a pelear por el título desde su primer año en Ducati”, contó Alberto Puig, uno de sus primeros admiradores, amigo y Team Manager del equipo Repsol Honda. “¿Por qué lo digo?, primero porque lo conozco muy bien y sé que ha hecho el cambio para intentar volver a ser campeón. Y, segundo, porque le he visto sonreir en su primera parada en el taller. La verdad, no había que ser muy listo para saber que iba a ser velocísimo ya de entrada, nada más subirse a una moto ganadora. Y me alegro, me alegro muchísimo”.

"En cuanto le he visto sonreír al bajarse de su Ducati, he pensado 'Marc va a pelear por el título el año que viene', ya veréis" Alberto Puig - Team Manager del equipo Repsol Honda

Jorge Martínez ‘Aspar’, cuatro veces campeón del mundo, dueño de una de las mejores escuderías del Mundial y gran admirador también de MM93, no se perdió detalle alguno del debut de Márquez con la Ducati. “He ido a verlo a las curvas y, la verdad, es impresionante. Sigue teniendo un pilotaje privilegiado, agresivo, determinante, pero lo que más admiro de él es la valentía que ha tenido para tomar una decisión tan arriesgada, pues ha dejado un equipo que le pagada una fortuna y se va, él solito, a iniciar un nuevo reto. Solo pensando en ese arrojo, en esas ganas, en ese querer probarse de nuevo, ya quiero que vuelva a ser campeón”.

Davide Tardozzi, uno de los jefazos del equipo Ducati Corse, gran admirador de Marc desde su aparición gloriosa con la Honda de MotoGP en su debut en el 2013, pronosticó que Márquez estaría, de entrada, en el top-5 el primer día “si no logra el primer crono, que podría, sí podría”. Ahora, visto lo visto, Tardozzi está convencido que con su pilotaje y agresividad, con los consejos que ofrecerá a nuestros ingenieros, “nuestra Ducati mejorará aún más, pues Marc, con su determinación, hará que los otros siete pilotos de nuestra marca no quieran quedarse atrás”. Puede que Gigi Dall’Igna no quisiera a Márquez en Ducati; Tardozzi soñaba con él y por eso es feliz.

"Siento admiración por lo que ha hecho Marc. Ha renunciado a todo, incluido muchísimo dinero, por ponerse a prueba, lo que demuestra su espíritu competitivo" Jorge Martínez 'Aspar' - Cuatro veces campeón del mundo de motociclismo

“El mismo día que me enteré que Marc (Márquez) había firmado por Ducati pensé que sería capaz de conseguir el mejor tiempo en el test del martes en Valencia”, señaló ayer el ya bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia. “Y, mira, no me equivoqué por mucho, no”. Márquez acabó cuarto, a 0.171 del mejor crono de Maverick Viñales (Aprilia) y aventajando al líder de la firma de Borgo Panigale por más de medio segundo.

Cuando Tardozzi anuncia un Mundial más igualado, disputado, competitivo e interesante que nunca, se refiere, por descontado, a que, ahora, los pilotos de Ducati tendrán a su disposición los datos telemétricos de Marc Márquez y podrán analizar cómo corre, por qué es tan veloz y cómo lo hace en cada curva. El primero que se dio cuenta de eso fue ‘la Bestia'', Enea Bastianini, que mostró su admiración al repasar la telemetría de MM93 en su vuelta rápida. “Nadie, nadie, ninguno de los ocho pilotos de Ducati, había sido capaz antes de trazar la curva 8 de Cheste a la velocidad e inclinación que lo ha hecho hoy (por ayer) Marc. Es impresionante, repito, impresionante, analizar sus datos. Parece que no frene y es increíble cómo levanta la moto como si nada. Se nota que se ha hecho con los mandos de la Ducati en un plis plas”.

Ni Márquez ni nadie del equipo Gresini pudo pronunciarse ayer sobre el papel protagonizado por Marc en este primer test, pues Honda, con quien tenía contrato hasta el 31 de diciembre del 2024, le permitió probar la ‘Desmosedici’ en Cheste, siempre y cuando no hiciese declaraciones ni él ni nadie sobre su ensayo.

Eso sí, Márquez se cruzó con sus colaboradores más próximos y a todos, a todos, les hizo la misma pregunta, esbozando la sonrisa que tienen aquellos que saben haberla liado gorda con su comportamiento, con su gesta, con su debut. “¿Qué, os ha gustado, no?”, les susurraba mientras se cruzaba con ellos “No ha estado mal ¿verdad?” La admiración que Márquez provocaba a su paso era tremenda.

Tanto que el italiano Alessio ‘Uccio’ Salucci, amigo personal de Rossi, su socio en el equipo VR46 y responsable de toda la estructura de la Academia del ‘Doctor’ en Tavullia, me reconoció que, ahora, una vez vista la facilidad con la que Márquez se ha adaptado a la Ducati “estas algo más cerca, muy poquito, pero algo más cerca de ganarme los 1.000 euros que apostamos”.

"Es impresionante ver la telemetría de Marc. Cuando llega a la curva 8, parece que no frene y es increíble cómo levanta la moto, como si nada. Ninguno de nosotros podemos hacer eso" Enea Bastianini - Piloto de Ducati Corse

A mitad de temporada, ‘Uccio’, que no puede tragar a Márquez, me retó a que apostase a favor de Marc. Y lo hice. Me jugué mil euros a que Marc ganará, al menos, dos títulos más, antes de retirarse. Cuando Márquez se entero de este reto, me dijo, en plena conferencia de prensa del pasado domingo, que me daría “1.000 euros más” si lograba esos dos títulos. Los dos acordamos que le daríamos esos 2.000 euros a la Fundación ‘Two Wheels for Life’, del expiloto norteamericano Randy Mamola, que ayuda a los niños de África, tanto en educación como en sanidad.

Una cosa está clara después de la exhibición que protagonizó Marc Márquez en el día de su debut con la Ducati ‘Desmosedici’ que, hasta ahora pilotaba el francés Johann Zarco, cuya moto era (es) un peldaño inferior a la ‘Desmosedici’ que pilotan Bagnaia, Bastianini y Jorge Martín, y es que todos sus adversarios pasarán un invierno mucho más inquietos de lo que pensaban pasarlo si el ocho veces campeón del mundo catalán se hubiese quedado en Honda. Ahora ya saben que, en el 2024, tendrán al peor rival de todos, el nuevo Marc Márquez, el Márquez 2.0.