El 37 Campionat Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom està preparat per a posar la guinda a una nova temporada. La pròxima setmana, entre els dies 5 i 10 de desembre, 24 equips protagonitzaran les 12 finals, presentades aquest dijous, per a alçar-se amb els títols de les diferents categories tant en la modalitat en carrer com en trinquet. Per clubs, Trinquet de Torrent és el que més equips aporta a les finals, amb un total de 4, pels 3 de Montserrat.

Gràcies a la col·laboració dels seus ajuntaments i clubs de pilota, el carrer de Godelleta acollirà 7 finals -Primera, Segona, Tercera, Femenina, Curtes A i B i Juvenil-, mentre que el trinquet d’Algímia d’Alfara serà l’escenari de les 5 finals restants -Primera, Segona, Tercera, Quarta A i Quarta B-, que es disputaran totes el dimecres 6. Carrer Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat tornen a citar-se pel títol de la màxima categoria. Aquesta és una de les finals més esperades, ja que l’any passat va véncer Marquesat després de 5 anys seguits de domini Montserrat i enguany es tornen a veure les cares a la gran final, programada per al diumenge 10 de desembre a les 11:30h i es podrà seguir en streaming a través del canal de YouTube de la Federació. A Segona categoria, Montserrat B jugarà davant de Borbotó B. Pel que fa a Tercera, Navagro Faura C jugarà davant Albuixech D. A Curtes A, Foios B i Meliana D es veuran les cares a la final. Ajuntament de Beniparrell C, i Caixa Popular Godelleta B, jugaran la final de Curtes B. La final Femenina la jugaran Ovocity Marquesat i Justo Ballester Meliana. En Juvenils s´enfrontaran Montserrat i Massamagrell Trinquet La Baronia i Torrent són els finalistes de l’Edicom trinquet. La Baronia, un ‘clàssic’ de les finals de la modalitat, va superar a semifinals a Caixa Popular La Pobla de Vallbona. El seu rival serà Torrent, després d’una eliminatòria contra Caixa Popular Manises. La final es disputarà a les 11:00h al trinquet algimià. A Segona categoria, Torrent B i Amics Ribera A. A Tercera, Onda A i Torrent D. A Quarta A, Exrumjar Alberic B i Gabriel Luna Massalfassar C. A Quarta B, Trinquet de Torrent F i Borriol B. Destaca el club de Pilota de Torrent a les finals de trinquet.