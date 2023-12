Claudio Domenicali, máximo responsable de la firma Ducati, propiedad de Audi, desde su posición de CEO, se ha mostrado hoy, en una entrevista en el diario italiano 'la Repubblica', muestra su alegría por el reciente fichaje del catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, por el equipo del fallecido Fausto Gresini, dirigido ahora por su viuda Nadia Padovani, para pilotar una de las ocho 'Desmosedici' que, el próximo año, competirán en el Mundial de MotoGP.

Sin querer compararse con el Real Madrid pero sintiéndose tremendamente orgulloso de lo que su fábrica está haciendo en cuantos campeonatos compite, Domenicale le reconoce a Massimo Calandri, uno de los máximos especialista del mundo de las dos ruedas italiano, que "el hecho de que Marc (Márquez) haya fichado por un equipo Ducati es como si Mbappé fichase por el Real Madrid". Es evidente que Domenicali considera que uno de los grandes logros de la fábrica de Borgo Panigale es haber sido lo suficientemente buena, invencible, como para convencer al mejor piloto del mundo para que lograse una de sus motos con vistas a recuperarse la próxima temporda y volver a pelear, cuatro años después, por las victorias y el título mundial.

"Si en la F-1 hubiesen ocho Red Bull, Verstappen no hubiese ganado el título con el doble de puntos que el segundo", explica Domenicali

"Todos sabemos quien es Marc y cómo pilota Marc", comenta Domenicali. "Es más, desde el día que probó nuestra moto, en el test de Cheste, nuestros otros siete pilotos están ya analizando cómo conduce Márquez nuestra 'Desmo', ya que logró estar, en pocos minutos, delante. Juro que ni bajo tortura voy a explicar cuales fueron los resultados, pero sí puedo contarle que, antes de que Marc se subiese a nuestra moto, hicimos simulaciones de carreras como si ya la pilotase, asándonos en los datos y estilo de su hermano Àlex. Insisto, no me pregunte sobre los resultados, pues no los explicaré ni bajo tortura". Es evidente, que los resultados, hablando como habla el CEO de Ducati, debieron ser demoledores....a favor del mayor de los Márquez.

"Solo puedo decir que para nosotros, para Ducati, es un orgullo que Marc pilote, la próxima temporada, una moto nuestra. Yo solo puedo decir que seguiré deseando que el campeón del 2024 vuelva a ser 'Pecco' Bagnaia, pero si de algo estoy convencido es de que Marc peleará por el título hasta la última carrera, tal y como ha hecho Jorge (Martín), de forma espectacular, este año", sigue explicando el jefe de Ducati Corse. Domenicali, que asegura que Ducati es como la Coca-Cola "pues nadie conoce la fórmula de nuestro éxito y los conocimientos se reparten entre mucha gente", no es crítico con la situación que puede llegar a producirse en el Mundial de MotoGP, donde ya hay gente que habla de un campeonato monomarca....Ducati. "Mire, Verstappen le ha sacado el doble de puntos en el Mundial de F-1 al segundo del campeonato. ¿Se imagina el Mundial de F-1 que viviríamos si hubiesen ocho Red Bull en la parrilla de salida? Seis de nuestros ocho pilotos han ganado, al menos, un gran premio este año y el título se ha decidido en la última carrera, en una prueba ¿a qué sí? espectacular. No podemos pedirle más a este Mundial".

Respecto a la posibilidad de que Marc Márquez este solo un año con Ducati, el que ha firmado por Nadia Padovani, y, luego, pueda llevarse buena parte de los secretos de la firma italiana a otra marca, Domenicali fue muy contundente: "De la misma manera que nadie e Ducati Corse atesora toda la información de nuestro secreto, nuestros pilotos solo son capaces de conocer el 10% del éxito de nuestra moto, así que no nos preocupa". El CEO de Borgo Panigale sí elogió, por descontado, la presencia al frente de este proyecto invencible del ingeniero Gigi Dall'Igna y su deseo de que ni abandone Ducati. "Gigig es una estrella y espero que siga siempre con nosotros, pero no descarto que, algún día, Honda le pueda hacer una gran oferta".