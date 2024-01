El valenciano Tosha Schareina, que apuntaba a la revelación de este Dakar tras su fichaje con el Monster Energy Honda Team, se vio obligado a abandonar ayer tras una caída hacia el km 240 de la especial y lesionarse en el brazo. Apenas un día después de ganar el prólogo del Dakar en su estreno con Honda y minutos después de marcar el segundo mejor tiempo en el último punto de paso de la etapa. Tosha fue evacuado de la especial por el servicio médico de la organización, en la primera etapa de su tercer Dakar, el primero con Honda, en el que tras su buena actuación el viernes parecía ser la gran baza española en motos.

El piloto de Botsuana Ross Branch, el competidor más rápido del día hasta ese momento, se detuvo a la altura del nuevo piloto oficial de Honda, y fue el ganador de la etapa una vez se le descontó el tiempo de parada junto al valenciano.

Schareina explicó que estaba haciendo «una muy buena etapa», pero cogió «algo con la rueda trasera con tan mala suerte que» se golpeó «con la muñeca izquierda».

«Estamos fuera», afirmó el piloto valenciano, que expuso que era una parte de la etapa «bastante lenta y en la que no había peligro». «Me he sentido muy cómodo sobre la bicicleta y cuando he llegado al repostaje he conseguido alcanzar a Barreda. Creo que esa confianza me ha llevado a relajarme y por eso me he caído. Estoy bien aunque moralmente dolido porque me encontraba muy bien después de los últimos rallies. El parte médico indica que me he roto la muñeca, pero estoy más afectado emocionalmente por la caída», añadió.