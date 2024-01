El Valencia Basket, montaña rusa de sensaciones y de emociones, está en disposición de despejar de golpe y porrazo las dudas que puedan existir a su alrededor dando un salto en su temporada asaltando una de las canchas más exigentes de la Turkish Airlines EuroLeague. Tres victorias conseguidas de manera consecutiva hacen que el conjunto dirigido por Álex Mumbrú afronte el partido de esta noche ante el Baskonia Vitoria-Gasteiz convencido no solo de sus posibilidades, sino también de imponerse a un rival que, según los precedentes a domicilio, no se le da bien. Será, sin duda, una prueba de fuego, pero también una grandísima oportunidad para asentarse en la zona noble de la clasificación. Los valencianos, décimos en la tabla con 22 puntos, tienen a los vasco a solo una victoria de diferencia, por lo que asaltar el Fernando Buesa Arena supondría un importante golpe sobre la mesa. Y, de paso, coger fuerza en un ‘Play-In’ que no se le debe escapar a los valencianos.

Sin embargo, Valencia Basket afronta la partida después de limpiar cabeza y cargar pilas tras los cuatro días de descanso entre su último compromiso (frente a Basket Zaragoza) y el de hoy en Vitoria, aunque haya enfriado la tendencia tan al alza como positiva que arrastraron los ‘taronja’. Pese a ello, el entrenador catalán recupera un efectivo en sus filas. Stefan Jovic, quien se perdió el partido contra Zaragoza por unos problemas en la espalda, volverá a ser utilizado por su técnico, mientras que Bouba Touré no estará disponible, también, por unas molestias en la espalda. De esta manera, y con todo, Valencia Basket irá a por un enfrentamiento que, tal y como catalogó el ala-pivot Damien Inglis en su comparecencia ante los medios de comunicación, afrontar dentro del vestuario como «una revancha». «Es un partido muy importante para nosotros. Hemos perdido contra ellos dos veces esta temporada y realmente queremos tomarnos la revancha. Son siete veces consecutivas las que Valencia Basket ha perdido contra Baskonia, así que haremos todo lo posible para ganar», dijo el de Caneya. No obstante, el desafío de asaltar Fernando Buesa Arena no será una tarea sencilla, tanto por el escenario como por un adversario que, pese a que se encuentre a dos puntos, es un hueso duro de roer. Además, no se le ha dado bien a un Valencia Basket que aterriza a la contienda con un balance de 11-11. Siendo el territorio en el que peor porcentaje de triunfos tiene en Liga Endesa, en competiciones europeas, de las cinco visitas a Vitoria, solo lograron una victoria. Fue en la temporada 2017-18, en Liga Regular y con un marcador de 63-80. No en vano, su última visita hizo daño en las profundidades de la entidad, ya que los vascos vencieron por una diferencia de casi 40 puntos (114-75). Para más inri, en su plantilla pueden presumir de tener a Chima Moneke, tercer jugador más valorado de la competición, y a Markus Howard, segundo máximo anotador y el que más triples encesta. Y, debido a la lesión de ligamento lateral interno de Chris Chiozza, Baskonia movió ficha para incorporar, procedente del Boulogne-Levallois francés, al veterano base Jordan Theodore. Pese a que exista la sensación de que las posibilidades de triunfo sean mínimas, Valencia Basket, tras salir del bache de resultados negativos que sufrieron entre finales de 2023 y principios de 2024, sus tres victorias consecutivas refuerzan a un equipo que irá al Fernando Buesa Arena sin miedo, con personalidad y, sobre todo, con el objetivo de minimizar las virtudes de Baskonia. Álex Mumbrú aseguró que deben «controlar mucho» el ritmo de partido, porque los vitorianos «son de tirar mucho de tres» y su equipo, «todo lo contrario». En rueda de prensa advirtió de que este es el primero de tres fuera de casa en Euroliga y que se encontrarán a un equipo con muchas posesiones, por lo que deberán evitar las pérdidas para tener opciones. Mumbrú elogió el partido de Baskonia ante Estrella Roja y recordó que en el último ante los vitorianos controlaron «totalmente» la primera parte para luego «caer en el desespero» en el tercer cuarto cuando a Baskonia le empezaron a entrar los triples. No obstante, dijo que el partido en el Fernando Buesa Arena no es un desafío, «pero está claro que» quieren «hacer un buen trabajo», sobre todo porque «si ganas uno o dos -choques- seguidos vas para arriba» y este encuentro podría afianzar el ‘top diez’ de los valencianos de cara a pasar a los cuartos de final de la competición. «Quedan muchos partidos y los clave serán más al final, tal y como está la clasificación. Podría ser clave el de Milan, ahora el de Baskonia».