El Gran Premio Internacional de Atletismo de Valencia tuvo marcado protagonismo local horas después del shock que supuso conocer la suspensión provisional de Mo Katir. Esta circunstancia impidió a la organización del evento llevar a cabo la prueba de 5000 metros en la que Katir pretendía atacar el récord de Europa para cerrar el Gran Premio. Sin él, los que realmente brillaron fueron los atletas y los aficionados, que se entregaron en una jornada que tuvo también su momento emotivo con el homenaje a la familia de Alba Cebrián, atleta valenciana que falleció recientemente con solo 23 años. Y en la que Valencia pidió a gritos con 5.000 asistentes el Europeo de 2027, récord de público en España en un mitin bajo techo.

Cinco valencianos destacaron. Especialmente Quique Llopis, clavó la mínima para el Mundial de Glasgow en los 60 m vallas con 7.62. No tuvo rival en su especialidad, la misma en la que reinó Paula Blanquer, campeona de España sub23, con 8.24, a pesar de que el Bellreguard aseguró «no haber encontrado sensaciones, estoy menos en forma que el invierno pasado, focalizado en el verano».

En la longitud la campeona de España, Fátima Diame se llevó el triunfo con un único salto válido (6.53), en el cuarto intento, lo mismo que le pasó al también valenciano Eusebio Cáceres, ganador de la prueba masculina (7.73).

Eso sí, Fátima y Eusebio, compañeros de entrenamientos con Iván Pedroso, tenían sensaciones encontradas, más optimista ella que él. «Confío en mí e Iván Pedroso, mi entrenador, también. Se qué se espera mucho de mí hace tiempo… voy a mi ritmo pero, ¿por qué no va ser este mi año?», decía Diame en declaraciones facilitadas por la FACV. Cinco nulos ambos. «Un problema, claramente» para Eusebio. «Tengo que arreglar el ajuste en la tabla pero me quedo con que los nulos han sido largos. Me siento como un juvenil, probando cosas nuevas y viendo que estoy fuerte y con ganas de volver a saltar mucho».

El pleno en estas dos pruebas lo completó el repóquer de Pablo Torrijos, con tres triples saltos válidos y 15,81 en el que le dio el triunfo. En el triple femenino, Peleteiro se quedó a diez centímetros de la mínima olímpica con 14.10, y María Vicente fue segunda con 14.08. Adel Mechaal fue muy superior con 7:43.60 en el 3.000, en el que triunfo también María Forero con 9:01.19. Por su parte, la plusmarquista nacional Belén Toimil fue la clara dominadora del lanzamiento de peso con 17.80 en su primer intento.

El campeón de Europa Adrián Ben ganó los 800 m con 1:47.75 y Javier Mirón quedó tercero con 1:48.30. El segundo fue el etíope Efrem Mekonnen con 1:48.02. En los 800 femenino, Lucía Pinacchio fue la ganadora con 2:04.42. En los 400 m la victoria fue para David García con 47.22. Las españolas Aauri Lorena Bokesa con 54.29 y Alba Serrano con 55.55 fueron segunda y tercera, respectivamente, en una prueba de 400 que ganó la portuguesa Vera Barbosa con 53.97. Y entre otros resultados, destaca la victoria de Alba Borrero en los 60 con 7.34.