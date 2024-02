Pedro Sánchez promete un DNI español a Ilia Topuria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recibido este martes a Ilia Topuria, nuevo campeón mundial del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship. Tras el encuentro, el máximo mandatario prometió al hispanogeorgiano que tendrá pasaporte español, algo que había reclamado estos últimos días en la gira pública que ha mantenido con motivo de su victoria frente a Alexander Volkanovski.

"Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español", publicó Sánchez a través de su perfil oficial en 'X'. "Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar por inmigración, por donde los extranjeros y no por donde los españoles", lamentó en su primera comparecencia pública como campeón mundial ante los medios en España.

El conflicto con la nacionalidad georgiana

En esta rueda de prensa, Topuria también afeó que Pedro Sánchez no le enviase un mensaje tras su éxito: "No he tenido la felicitación del líder de nuestro país. Me dolió, pero no tengo rencor". El luchador nació en Halle (Alemania), pero lleva desde los 15 años (tiene 27) en España. Reúne los requisitos para obtener la nacionalidad española. Ahora mismo solo cuenta con la georgiana, un país que no está en el Espacio Schengen, el área de libre circulación europea.

Aceptar la nacionalidad española conlleva un conflicto para Ilia Topuria. No existe un convenio de doble nacionalidad entre Georgia y su actual país de residencia, aunque éste aprobó en septiembre de 2018 una serie de enmiendas en su Constitución que permite, bajo un proceso negociado, adoptar dos nacionalidades. Algo que estaba terminantemente prohibido y sancionado hasta esa fecha.

"Me siento muy español y también muy georgiano"

Cuando cumplió seis años, Topuria regresó a Georgia, donde vivió una situación complicada por sus padres, que se acabarán separando. Estuvo allí hasta los 15, cuando se mudó a Alicante y dejó de lado la lucha grecorromana para centrarse en las artes marciales mixtas. Lo hizo a través del Climent Club junto a su hermano Aleksandre, que debutará en la UFC en 2024.

El campeón mundial sale al ring siempre con las dos banderas: la española y la georgiana. "Me siento muy español y también me siento muy georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos, quieres a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España", ha explicado en más de una ocasión. Antes de visitar al presidente del Gobierno, Topuria avanzó en 'El Hormiguero' que iba a pedirle el DNI español a Sánchez, algo que finalmente ha hecho y ha contado con el visto bueno del ejecutivo.