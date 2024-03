Aquest dijous va tindre lloc a l’espai ‘Ámbito Cultural’ del centre comercial El Corte Inglés del carrer Colón de València la presentació del 49 Campionat Autonòmic de Galotxa Gran Premi El Corte Inglés 2024, davant un nombrós públic format per jugadors, jugadores i representants dels clubs i equips que prendran part en aquesta nova edició del campionat amb més solera dels que es celebren en el nostre esport.

Presentat el 49é Autonòmic El Corte Inglés de galotxa / levante-emv. valencia

Per a l’edició d’enguany s’han inscrit un total de 172 equips de 42 clubs en les categories Primera, Segona, Tercera i Quarta de carrer i trinquet, Curtes A, B i categoria femenina i les categories escolars Juvenil, Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí.

Els clubs participants són Albalat dels Sorells, Alberic, Albuixech, Alfara del Patriarca, Alginet, Almassora, Almenara, La Baronia, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Borbotó, Borriol, Castelló, Faura, Foios, Godella, Godelleta, Guadassuar, Llíria, Manises, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Moncada, Montserrat, Nàquera, Onda, Petrés, la Pobla de Vallbona, el Puig, Quart de Poblet, Quart de les Valls, Riba-roja, Sueca – Xúquer, Tavernes Blanques, Torrent, Campanar, Pelayo, Vinalesa i Xilxes.

Destaca el club de Meliana, amb 19 equips participants, sent l’entitat amb major número de formacions, per davant de les 10 de Montserrat i les 9 de Marquesat.

L’acte de presentació va comptar també amb la presència del Director Regional de Comunicació, Sostenibilitat y Relacions Institucionals d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico; el president de la Federació de PIlota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de l’Àrea de Galotxa de la FPV, Juanba Camarelles: i el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho.

Per a Pau Pérez Rico, «la presentació del trofeu El Corte Inglés d’alegria és personalment un motiu d’alegria cada mes de febrer. És el patrocini més antic de la nostra empresa en tota Espanya, el que suposa que l’aliança d’El Corte Inglés amb la Federació és tot un èxit. L’any que ve tenim un compromís amb la modalitat i celebrarem el 50 aniversari d’una manera molt especial».

Vicent Molines va voler «agrair a l’Àrea de galotxa el treball que s’està fent. Enguany el Trofeu El Corte Inglés compta amb 8 equips en la màxima categoria, i a més encetarem a l’estiu una nova competició, l’Open de Galotxa. Hem aconseguit crear una marca entre tots els jugadors de galotxa, la marca del Corte Inglés».

En paraules de Juanba Camarelles, «és important destacar no només als jugadors de màxima categoria sinó a tots els xiquets i xiquetes de categoria escolar, el que denota que aquest campionat de galotxa és un esport de present i amb molt de camí per fer».

Per a tancar, Tino Bendicho va destacar que «parlar de galotxa i d’aquest campionat és parlar dels arrels, del poble. Vaig començar a jugar el Trofeu El Corte Inglés en una època daurada per a la galotxa en Foios, en Sollana... Hui és una alegria veure com participen en aquest campionat més de 500 jugadors, és la consagració del Trofeu El Corte Inglés».

La competició arrancarà el 23 de març. Montserrat serà l’escenari de les finals de Carrer i Torrent de les de trinquet el cap de setmana del 13 i 14 de juliol.

Copa Hivern

La Casa de la Cultura de Foios va acollir aquest dimarts la presentació de les finals de la 5a Copa Hivern de Galotxa Trofeu Diputació de València 2024, que es jugaran al carrer Major de la localitat els pròxims dos diumenges, 3 i 10 de març, amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Pilota Foios.

Aquest cap de setmana es disputaran les finals de Curtes A i Curtes B. Els finalistes de les categories Vaqueta, Femenina i Curtes C encara estan per decidir. Durant el cap de setmana es celebraran les partides de tornada de les semifinals i el diumenge 10 es coneixeran els campions.

JECV

D’altra banda, els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la modalitat de galotxa continuen aquest cap de setmana amb les fases provincials d’Alacant, Castelló i València. Benidorm, El Verger

Castelló, Alfarp, Godelleta, Faura, Meliana, Albalat dels Sorells i Foios seran les seus.