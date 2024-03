Victoria i Isabel guanyen la Lliga CaixaBank de raspall femení

El trinquet d’Orba va viure este diumenge una apassionant final entre els dos rivals més forts de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1.

Isabel colpeja de raspall. | FEDPIVAL / fedpival. valència

L’experiència de Victoria i una encertada Isabel van aconseguir fer efectius tots els seus servicis i trencar el d’Ana, Júlia i Joana (Tavernes de la Valldigna) per a fer-se amb el títol en un igualat 25-15.

Abraçada entre Victoria i Isabel. | FEDPIVAL / fedpival. valència

L’únic duo del campionat va anar creixent des de l’inici de la competició al gener. Malgrat el desavantatge numèric, les vigents campiones han sabut sobreposar-se a tots els moments crítics i portar-se també una final que va estar molt disputada.

Victoria i Isabel alcen la copa. | FEDPIVAL / fedpival. valència

Amb Victoria en el dau, l’equip blau va tindre una gran oportunitat de trencar el servici en el primer joc. Però no van ser capaços de materialitzar eixe Val que podria haver canviat l’esdevenir de la final.

No obstant això, el trio de Tavernes demostrava per què havia liderat amb autoritat la fase regular, encara que travessant diversos moments de major nerviosisme. Amb 15 iguals, Victoria i Isabel van traure la seua millor versió per a trencar el servici dels seus rivals. La parella defenia molt arrere però aconseguia eixir de la pressió amb recursos d’autèntiques campiones.

Un colpege d’Isabel saltant la pilota i donant-li d’esquena alçava a la graderia i els donava tota la confiança necessària per a afrontar el moment clau del partit.

Amb una sòlida Victoria, tant en la resta com en el servici, acompanyada de la millor actuació del campionat d’Isabel.

La parella de Bonrepòs es feia amb el definitiu 25-15 davant un equip que havia sigut el rival a batre en els dos mesos del campionat.

El trinquet d’Orba reconeixia entre aplaudiments l’esforç de tots dos equips que va acabar amb Victoria i Isabel alçant els seus trofeus a l’aire.

Giner i Nacho continuen intractables

El duo de Murla continua invicte esta temporada després de guanyar en la primera partida de semifinals a Francés, Hilari i Carlos (Benissa) per 60-35.

Després de dominar amb set victòries en la fase regular de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1, Giner i Nacho van tornar a demostrar que els nervis de les eliminatòries tampoc seran un condicionant per a perdre. La segona partida se celebrarà este dimecres a les 18:30h en el trinquet de Guadassuar.

L’altra semifinal que enfronta a J.Salvador, Conillet i Monrabal (Vila-real) davant Pere Roc, Pere i Santi (Benidorm) es disputarà este dilluns en el trinquet de la Pobla de Vallbona a les 18:30 hores.

L’equip de Castelló va aconseguir la primera victòria divendres passat per 60-40. Si repetixen la mateixa actuació certificaran el passe a la final, però el trio de Benidorm tractarà d’evitar-lo per a forçar la tercera partida.