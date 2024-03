Quart de Poblet reuneix al millor frontó al 4 Mig

Quart de Poblet torna a ser seu de les finals d’un Campionat Autonòmic. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Pilota a Mà Quart de Poblet, el frontó municipal acull les finals de les nou categories de l’Individual de Frontó al 4 i Mig - Trofeu Diputació de València 2024.

Les categories Primera, Segona i Tercera Entre Setmana van ser les primeres a conèixer els seus campions. El passat dimecres, Guillem CPV Alfara del Patriarca va imposar-se a Boni de Xilxes per 32-23 en la final de Primera.

Per la seua part, Jesús CPV La Pobla de Vallbona es va adjudicar el campionat de Segona després del seu triomf per la mínima davant Juanjo CPV La Valldigna (32-31). A Tercera, Alberto CPV Manises guanyà la final contra Luis CPV Godella per 32-20.

Aquest dissabte i diumenge es completaran les finals. A les 16:30 hores obrirà la jornada la segona categoria femenina, amb Sonia CPV Alfara del Patriarca i Marina CPV Meliana com a protagonistes.

La final de Primera femenina la protagonitzaran Ana CPV Alfara del Patriarca contra Meritxell CPV Marquesat el dissabte a les 17:30 hores. A les 18:30 hores, Miguel CPV Xilxes s’enfrontarà a Pau CPV Meliana a la categoria Juvenil.

Diumenge

La categoria de Tercera cap de setmana encetarà el matí a les 10:30 hores. Óscar d’Ontinyent jugarà la gran final contra Daniel d’Ontinyent. A Segona cap de setmana, Jokin de Quart de Poblet es veurà les cares amb Monje de Quart de Poblet a les 11:30h. Tancarà el capítol de finals la de Primera cap de setmana, on Adrián CPV Quart s’amidarà a Gaizka CPV Laguar a les 12:30h.