«No puedo salir a optar al podio, no es realista»

Los motores volverán a rugir hoy en el Circuito de Lusail, escenario del Gran Premio de Catar, primera prueba del Mundial 2024 que se disputa este fin de semana. Una temporada que se presenta apasionante en la cilindrada reina con el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), máximo favorito a revalidar el título. Mientras, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que luchó por el campeonato prácticamente hasta la última carrera, demostrado en pretemporada. Pero el que también acaparará toda la atención es Marc Márquez, que inicia una nueva etapa Ducati Desmosedici GP23, después de once temporadas al manillar de su Honda RC 213 V. También habrá que seguir muy de cerca a Pedro Acosta (Gas Gas) que debuta en la categoría.

Marc Márquez se mostró ilusionado con el inicio del Mundial pero con los pies en el suelo: «no se vive delpasado». «Estoy más tranquilo que casi ningún año, siempre había mariposas y la presión, pero este año... tengo más ganas de estar delante que detrás, pero cuando escogí esta opción era realista y muy claro con mis objetivos y lo tengo marcado en la cabeza, por eso estoy tranquilo y relajado, aceptando que habrá momentos de todo, circuitos en los que ni entraré en la Q2 y otros de primera línea. Tengo que ir construyendo otra vez la confianza y ganándome esa sensación encima de la moto, para ir creciendo y acercándome a los de delante». De entrada, Márquez se autodescarta para la lucha por el título: «Todo el mundo saldrá a apretar y, si puedo quedar séptimo, mejor que octavo, lo que no puedo es salir optando al podio, no, no, porque no es realista».

En Moto2 el murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro), el madrileño Alonso López (Boscoscuro) y el valenciano Arón Canet (Kalex), parten como favoritos en una cilindrada que se presenta muy abierta y en la que no estará el campeón, Pedro Acosta que da el salto a MotoGP. También destaca el valenciano Jaume Masià que tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 en 2023, debuta en Moto2.

En la cicindrada pequeña, Moto3, entre los candidatos a suceder a Masià destaca el valenciano Daniel Holgado, y el colombiano del Aspar Team, David Alonso.

Hoy viernes se celebrará la primera jornada de entrenamientos. Las carreras serán el domingo: Moto3 (15:00 h.); Moto2 (16:15 h)y MotoGP (18:00 h.).