Catalá: "¿Por qué no estrenar una gran final europea el próximo año en el Roig Arena?"

El Valencia Basket ha paseado por las instituciones este lunes la primera Copa de la Reina conquistada por las chicas de Rubén Burgos, en un itinerario que prescindió de la Generalitat al acudir Carlos Mazón al ayuntamiento, y que esperaba concluir a última hora de la tarde en La Fonteta antes sus aficionados. Con sus capitanas Queralt Casas y Cristina Ouviña a la cabeza, las taronja celebraron de esta forma la histórica victoria por 77-53 ante el Casademont Zaragoza que añade un título inédito al palmares del equipo, lo que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, definió ya como "una nueva dinastía del basket femenino en España".

Ouviña y Queralt Casas asistieron junto al técnico del equipo, Rubén Burgos, al director deportivo, Esteban Albert, y al director general del club, Enric Carbonell, a una recepción oficial en el Ayuntamiento de la ciudad en la que estuvieron Catalá y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quienes les animaron "a volver con la Liga" en mayo para completar así "un triplete histórico".

Queralt Casas

Queralt Casas, la primera capitana, incidió en que la victoria costó "más de lo que parece", pero resaltó que la lesión de Raquel Carrera, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, fue el punto de motivación extra que les motivó: "Dijimos 'por ella'. Y a partir de entonces, fuimos al 100 %, porque teníamos que salir con la Copa", afirmó la alero catalana.

La internacional española, que acumula cinco temporadas en el club, dijo que estuvieron "superconcentradas" durante todo el torneo porque tenían "la espinita" de no haber conseguido aún alzar la Copa, pero que cuando llegó el momento tenía claro cederle el privilegio a Carrera, a la que ya se lo había dicho el mismo día de su lesión.

Preguntada por si ahora el objetivo es conseguir la Liga para completar el triplete de Supercopa de España, Liga y Copa de la Reina, comentó que "ojalá" porque sería concluir una "temporada perfecta", pero lamentó no poder disfrutar de un título como este por el vital encuentro de este jueves ante Perfumerías Avenida, en el que si consiguen la victoria, tendrán más cerca acabar la fase regular de la Liga como primeras.

Las campeonas visitan el Ayuntamiento / Miguel Ángel Montesinos

Rubén Burgos

Por su parte, Rubén Burgos apuntó que no le sorprendió la reacción del equipo tras la baja de Raquel Carrera y señaló que los detalles cayeron todos los días de su lado, lo que les hizo "ganar con solvencia y prácticamente no tener que hacer ajustes ni adaptaciones".

"Todo ha ido muy de cara", sostuvo Burgos, que emplazó a este miércoles por la tarde el pensar en el partido de Liga y celebrar por el momento la Copa: "El gen competitivo, jugar en casa, devolver lo que recibimos… habrá que prepararse bien para el jueves mañana por la tarde", dijo Burgos, que celebró que rayaron "un nivel muy alto".

María José Catalá: "Sois el equipo más en forma de España"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró que el equipo femenino de Valencia Basket es "un equipo ejemplar en un club ejemplar" y se mostró "convencida de que la Euroliga no va a tardar en caer", porque, recordó, han conseguido seis títulos en los últimos tres años.

"Sois el equipo más en forma de España", resaltó la alcaldesa de la ciudad, que incidió en que el partido ante Zaragoza "fue una lección de juego, de carácter y sobre todo de mentalidad ganadora", por lo que elevó a los grupos municipales la petición de que sea Valencia Basket el ganador del premio al mérito deportivo del Ayuntamiento de Valencia de 2024.

M. Á. Montesinos / J. M. López

Y además invitó al equipo a "soñar en grande" y pensar en albergar una final europea nada más esté listo el Roig Arena: “Vamos a esperar para la explosión de alegría, así que yo solo os puedo decir que a por el triplete esta temporada, yo estoy estaría encantada de recibiros, aquí en mayo, en este salón. Y también como sois Valencia Basket, sois un equipo que piensa en grande y siempre lo hacéis así. Yo pienso, y por qué no estrenar una gran final europea el próximo año en la arena, en el Roig Arena, ¿Por qué no? Porque no vamos a soñar en grande. Vamos a plantearnos ese objetivo, que es un objetivo plausible, es un objetivo alcanzable y que desde luego la ciudad esta alineada con ese objetivo y con todos los que os propongáis. Yo creo que es algo que sería muy bonito", avisó Catalá, que lanzó esa propuesta al club, que esta temporada se quedó en la fase de grupos de la Euroliga.

Carlos Mazón

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, recalcó que los niños y niñas de la Comunitat necesitan "referentes y liderazgos" como los de este equipo e insistió en no "acostumbrarse" a estos éxitos y "celebrarlos como corresponde", a pesar del encuentro del jueves.

"No es que se gane o que se pierda, sino el ejemplo que se da a todas las personas y a todas las niñas que están pensando en dar ese paso para empezar a hacer deporte", aseveró Mazón, que resaltó que Valencia es una ciudad "especial" donde hacer deporte.

"Nos habéis vuelto a dar el gran motivo para que la Generalitat siga apostando por el deporte y por políticas públicas para apoyar el deporte", concluyó Mazón, antes de que la comitiva saliera hacia la basílica de la Virgen de los Desamparados para celebrar el título, siguiente parada en su itinerario de celebraciones por la Copa de la Reina.