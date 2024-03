El Valencia Basket celebra a lo grande la Copa de la Reina con su afición

El Valencia Basket ha celebrado este lunes 25 de marzo por todo lo alto su primer título de campeonas de la Copa de la Reina logrado el domingo en Huelva. El acto central de las celebraciones, como no podía ser de otra forma, tuvo como escenario la Fonteta donde la afición taronja disfrutó con la fiesta de las Campeonas. El mecenas del club, Juan Roig quie sí apoyó al equipo en Huelva, esta vez no pudo asistir a una celebración que reunió a la gran familia taronja.

Recibidas por todo lo alto

Una a una, las integrantes de la plantilla, luciendo la camiseta de Campeonas de la Copa de la Reina 2024, llamadas por el speaker, fueron entrando en la cancha bajo una intensa ovación de la afición y con todos los integrantes del primer equipo masculino haciéndoles el pasillo de campeonas. Leticia Romero era recibida con gritos de ¡MVP, MVP! y por supuesto, una de las más ovacionadas fue Raquel Carrera que entraba en la cancha con muletas. Queralt Casas entraba la última portando la gran protagonista de la tarde, la copa de campeonas. A continuación le tocaba el turno a los integrantes del cuerpo técnico. El equipo femenino y el masculino posaban juntos en una foto para el recuerdo.

Una entrevista especial

Las jugadoras respondieron con buen humor a las preguntas que con anterioridad habían mandado los aficionados a través de las redes sociales. Un jugador y una jugadora de l'Alqueria ejercieron de 'entrevistadores' Queralt Casas recordó sus inicios y cómo "poco a poco fui creciendo como jugadora". La capitana resaltó que "Valencia es mi casa, lo único que tengo en la cabeza es retirarme aquí, no me veo en otro sitio que no sea aquí", destacó la capitana que lleva cinco años en el club taronja. La capitana se mostró orgullosa de "ser un referente para las niñas y los niños de l'Alqueria, que se reflejen en nosotros. Ojalá haya muchos clubes como el Valencia BC que hagan las cosas bien y siga creciendo el baloncesto femenino".

El Valencia Basket celebra a lo grande la Copa de la Reina con su afición / F. Calabuig

Leticia Romero, MVP

Leticia Romero, MVP de la Copa resaltó que de pequeña no podía imaginar algo así "yo soñaba con ser profesional, recuerdo jugar contra el Ros Casares cuando empezaba en CAnarias y pensar:'yo quiero ser algún día como ellas' ", afirmó la canaria que "aún no sé dónde colocaré el trofeo de MVP". Preguntada sobre la MVP de las celebraciones, Romero no dudó: "Raquel Carrera, sin duda".

Carrera recibió el cariño de la afición

Raquel Carrera que en el partido de cuartos de final se lesionaba de gravedad, recibió una sorpresa por parte de la afición que simuló un paso de Semana Santa con tamborada incluida. La pecualiar 'hermandad' taronja portó una imagen de la jugadora gallega. Además, se proyectó un vídeo de aficioinados mandándole mensajes de ánimo y cariño. La interior taronja, que apenas pudo hablar por la emoción y con las lágrimas aflorando a sus ojos, afirmó que "hay momentos complicados pero pesan más los momentos buenos que he pasado con el equipo todos estos días". Carrera resaltó la "emoción" que sintió al levantar el trofeo de campeonas".

Orgullosas del pertenecer al Valencia BC

Elena Buenavida recordó los momentos inmediatos a la consecución del título "sentimos mucho orgullo, mucha euforia". Awa Fam resaltó que "siendo tan joven vivir una Final de Copa es algo muy especial, me sentí muy agradecida por poder jugar unos minutos". Hempe destacó "la energía que nos transmite la afición en cada partido". Para Nadia Fingall, la lesión de Raquel Carrera fue un duro golpe: "es una gran jugadora y una gran persona, queríamos dedicarle la Copa".

Alina Iagupova, una de las jugadoras más aclamadas, destacó la gran acogida que ha tenido en el equipo "me siento muy contenta de formar parte de este equipo, me han recibido muy bien". Alba Torrens destacó el "agradecimiento" que siente de "formar parte del Valencia Basket y haber logrado este hito histórico". Para Torrens, era un título muy especial ya que era el único que le faltaba en su impresionante palmarés "gracias a todos los que nos ayudan cada día. Esta Copa es de todos". La afición le pidió a gritos la renovación a la veterana jugadora al grito de ¡un año más, un año más!. Cristina Ouviña resaltó que "la Copa es especial" pero espera celebrar más títulos este año: "yo espero el triplete".

El Valencia Basket celebra a lo grande la Copa de la Reina con su afición / F. Calabuig

Rubén Burgos afirmó que en la Final "salió todo como habíamos planeado" y se mostró muy "agradecido por formar parte de este proyecto y la confianza que han depositado día a día en mí".

Enric Carbonell, director General del Valencia BC recordó que "todo empezó en 2014 cuando Juan Roig y Hortensia Herrero decidieron apostar por este proyecto" y resaltó el trabajo de "todos los trabajadores del club" y el apoyo de la afición "que nos han empujado al éxito". Carbonell se mostró orgulloso de ser uno de los únicos cuatro clubes de Europa que "tiene a sus dos equipos, masculino y femenino, en la Euroliga". Esteban Albert, director deportivo del equipo, agradeció también el apoyo de los mecenas "Juan Roig y Hortensia Herrero que nos permite tener a jugadoras muy talentosas pero también que practican la Cultura del Esfuerzo. Además tenemos un gran entrenador y un gran staff técnico".

Felicitación del equipo masculino

Víctor Claver, capitán del equipo masculino felicitó al equipo "sabemos lo difícil que es ganar un título. Seguid así y ojalá celebremos más títulos esta temporada". En el acto se agradeció también todo el apoyo recibido por los numerosos patrocinadores del club. También se proyectaron diversos vídeos recordando los mejores momentos vividos en la Copa de la Reina de Huelva y mensajes de felicitación como el de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Entre los invitados destacó Piluca Alonso, histórica y pionera jugadora que ganó la Copa en 1991 que remomoró aquella victoria.