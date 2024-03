Un tropiezo que complica aún más el ‘play-in’

En el único partido de la jornada que se jugaba el miércoles, el Valencia BC tenía la oportunidad de ponerse 10.º provisionalmente y meter presión a sus rivales directos por el play-in, pero los taronja volvieron a estar lejos de su mejor versión y, sin una defensa sólida ni acierto en el tiro, acabaron perdiendo ante el Maccabi Tel Aviv por 95-80.

Con las ausencias obligadas de Boubacar Touré y Brandon Davies, Álex Mumbrú salió de inicio con Stefan Jovic, Chris Jones, Justin Anderson, Damien Inglis y Jaime Pradilla. Un quinteto que sufría en defensa en unos primeros minutos en los que Baldwin lideró un parcial de 8-2 ante un Valencia BC al que le costaba anotar.

Anderson abría el marcador taronja pasados los dos minutos y Pradilla sumaba la segunda canasta del Valencia Basket poco antes de los cuatro minutos de partido. Pese a ello, los de Mumbrú fueron mejorando su intensidad defensiva y desde ahí crecieron para darle la vuelta al partido con un parcial de 0-12, con Inglis haciendo daño en la pintura y Ojeleye y Anderson desde la línea de 6,75, para poner el 10-16.

Pero cuando el cuarto se teñía de taronja, un exjugador del Valencia BC, Jasiel Rivero, lograba encadenar seis puntos consecutivos para cerrar el primer período con una ventaja mínima para los locales, aunque ayer jugaban en Belgrado y con aforo limitado.

El Valencia BC no encontraba la mejor versión de Chris Jones, pero en ausencia de sus puntos, Robertson logró poner por delante a los taronja con un 2+1 primero y un triple después. (29-30). Y volvía a aparecer otro extaronja, en este caso, James Webb III, para responder a las canastas del canadiense y ayudar al Maccabi a abrir una pequeña brecha, aprovechando un pequeño atasco anotador de los de Mumbrú y el acierto también de Colson, Cleveland y Nebo.

Los locales se ponían con un +12 (46-34) pero ahí despertó Jones para, con un triple, sumar sus primeros puntos y reducir diferencias para acabar llegando al descanso 48-38, con Puerto como único taronja sin minutos.

De nuevo Ojeleye, el más inspirado de los taronja, intentaba levantar al equipo anotando desde el 6,75 en la reanudación, pero no tardaron los locales en sumar un 6-0, liderados por Baldwin. Empezaba ahí un intercambio de canastas que no favorecía al Valencia Basket, a pesar de un triple de Anderson y de los buenos minutos de Inglis, Ojeleye y un Robertson que cerró también el tercer cuarto anotando un triple, para poner, el 71-58. Los malos porcentajes de dos lastraban las opciones de remontada ante un Maccabi que no tenía problemas para anotar cerca del aro. Al Valencia Basket le faltaban los puntos de Jones (3) y más teniendo en cuenta que tampoco lograban aportar en anotación los otros dos bases, con un punto de Pangos y dos de Jovic y con Jared Harper fuera de la lista.

Último cuarto

El Play-in se complicaba, quedaban diez minutos para evitarlo y un 0-5 con Robertson y un triple de Claver obligaban a parar el partido a Oded Kattash, con 71-63. Pero el Valencia BC no parecía acabar de créerselo y aunque el capitán taronja volvió a responder desde el 6.75 a un 2+1 de Nebo, el pívot estadounidense volvía a anotar bajo el aro en dos ocasiones más, sin que los taronja lograran cerrar el rebote. El Valencia BC buscaba constantemente el triple y lo encontraba con López-Arostegui (78-69, pero Nebo de nuevo y Baldwin de tres, ponían el 83-69 y echaban un jarro de agua fría a las esperanzas taronja, que ya no pudieron reaccionar ni tras el tiempo muerto de Mumbrú.

Jones aparecía tarde en esta ocasión para anotar de tres (88-74), pero ya sin tiempo de remontar, el partido fue muriendo entre las desesperación de los taronja, que ven como el Play-in se les complica cada vez más.