Martínez se lleva el derbi valenciano

Pedro Martínez Portero logró el pase a los cuartos de Final el Torneo de Estoril tras superar al castellonense Roberto Bautista por 7-5 y 6-4. Era la segunda vez en su carrera que ambos tenistas de la Comunitat Valenciana se encontraban en un torneo ATP y de nuevo, la suerte sonrió al alcireño. Pedro Martínez da un paso más en su camino hacia el que sería su segundo título ATP en su carrera (en 2021 se alzó con el Torneo de Santiago de Chile). El 77 del mundo, que viene de ganar la semana pasada el Challenger de Girona, sigue en racha. Como hace tres años, en el torneo de Kitzubhel (Austria), de nuevo Martínez Portero lograba imponerse al veterano Roberto Bautista (94 del mundo).

Ahora, Pedro Martínez luchará por alcanzar un puesto en semifinales frente a otro veterano, el francés Richard Gasquet, que llegó a ser el número 7 del mundo con 16 títulos ATP ganados pero que ahora, ya en el declive de su carrera deportiva a sus 37 años, ocupa la posición 122 en el ránking ATP.

En el otro duelo español de la jornada Pablo Llamas eliminó a David Jordà y también avanzó a cuartos de final del torneo portugués, en los que se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz.

Rafa Nadal, fuera de la competición desde el torneo de Brisbane, el pasado mes de enero, anunció ayer en redes sociales que no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo que se disputa sobre tierra. «¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja», indica Rafael Nadal, que tuvo que parar a principios de año a causa de una lesión en la cadera izquierda tras disputar el torneo de Brisbane, el único que ha jugado en lo que va de 2024.

El ganador de 22 Grand Slam, que se perdió casi todo 2023 por una dolencia en el psoas ilíaco, optó por no disputar la gira americana y centrarse en la temporada de tierra. Tras renunciar a Indian Wells ha descartado también Montecarlo, el primer Masters 1.000 sobre arcilla que se jugará desde el 7 al 14 de abril y que ha ganado 11 veces. Barcelona y el Masters 1.000 de Madrid son los que figuran a continuación en su calendario.