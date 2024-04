Queralt Casas entra en el quinteto ideal de la Liga

«Quiero agradecer a todos aquellos que me han entregado su voto para formar parte del quinteto ideal de la LF Endesa porque es algo que me hace una especial ilusión. Esta temporada está siendo muy importante para el club y los títulos de la Supercopa y Copa de la Reina han sido ya el mejor reconocimiento a nuestro trabajo, pero esto no termina aquí y ahora viene el momento más importante de la temporada porque esta en juego un título de Liga que nos haría una especial ilusión poder revalidad». Así agradeció Queralt Casas su inclusión en el quinteto ideal de la Liga Femenina Endesa a falta de una jornada para el final de la misma, ya con la primera plaza asegurada para el Perfumerías Avenida.

En una temporada en la que ha cruzado la barrera de los 200 partidos con la camiseta del Valencia Basket así como la de los 2.000 puntos anotados con el equipo taronja Queralt Casas ha vuelto a inscribir su nombre con letras de oro entre los de las jugadoras más destacadas de la temporada después de que lo hiciera ya en 2020, año en el que fue elegida MVP de la competición.

De este modo, Queralt recibe el reconocimiento individual del baloncesto español a su labor dentro de un colectivo con el que ha sumado esta temporada dos nuevos títulos a su palmarés, primero con la conquista de la Supercopa de España en Gran Canaria a comienzos de la temporada y, meses después, con el título de la Copa de la Reina levantado en Huelva junto a sus compañeras. Un camino que podría culminar ahora con el triplete en caso de llegar a conquistar el título de campeonas en una LF Endesa de la que iniciarán estos días los Playoffs finales.