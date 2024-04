Esteban Albert: "Nos condiciona más la lesión de Carrera que la Euroliga"

Llega el tramo final de la temporada, pero de momento ya se han podido celebrar dos títulos ¿Cómo valora la temporada?

El objetivo era ser competitivos en todas las competiciones y darlo todo. La valoración es positiva porque hemos competido y ganados dos títulos, incluso competimos bien en la Euroliga pese a que nos penalizó mucho un mal mes de diciembre. Ahora estamos ya pensando en las eliminatorias por el título de Liga, para ser competitivas y tener opciones.

Sin el billete para la Euroliga aún, ¿hay un plus de presión para ganar la Liga?

Podemos verlo como una presión positiva, de mirar hacia arriba para lograr un gran objetivo. Se nos escapó el billete vía Liga Regular, pero vamos a intentar lograrlo ganando la Liga aunque igual hay otra opción de rebote como campeonas de la Copa.

Una lucha por el título en la que no estará Raquel Carrera. Con su grave lesión y las molestias de Gülich, ¿sigue abierta la opción de fichar una pívot de cara al playoff?

Nos marca mucho la normativa de cara a fichar ahora y eso nos ha hehco mirar en primer lugar a nuestras jugadoras de cantera, que están cumpliendo perfectamente. La posibilidad de que venga una jugadora sigue estando abierta, pero es complicado encontrar una buena jugadora, que ya esté en la Liga española, que salga de su club y quiera seguir compitiendo, pero seguimos estudiando todas las opciones porque ha de ser alguien que realmente pueda ayudar. Nunca fichamos por fichar, por completar el roster.

Acabando ya la Liga Regular, ¿hay alguna opción sobre la mesa ahora mismo?

Hay dos o tres opciones abiertas, pero tienen que estar ya liberadas por sus clubes y aún no lo están y eso hace que estemos valorando si alguna nos encaja o no.

De cara a la planificación de la próxima temporada, ¿trastoca mucho el hecho de no tener aún el billete para la Euroliga?

Básicamente no, queremos que las jugadoras vengan al proyecto, no por jugar o no la Euroliga. Lo que más nos trastoca para el año que viene es la lesión de Raquel Carrera. El equipo es atractivo para cualquier jugadora, por desarrollo personal y de equipo. Más problema es definir el perfil de jugadoras que necesitamos cuando tenemos una baja como la de Raquel, que no es sólo para este final de temporada, sino que se puede perder también tres cuartos de la próxima temporada.

Acaban contrato, entre otras, interiores como Gülich, Fingall y Hempe. ¿Definir su futuro es la prioridad teniendo en cuenta esta baja de Carrera?

Al no estar Raquel, tenemos que ver qué estructura queremos para el juego interior y eso hace que alguna de ellas tenga más posibilidades de continuar, aunque otras jugadoras que puedan llegar han de encajar con el perfil de las que se queden. Ya teníamos alguna cosa planificada con Raquel y ahora nos trastoca un poco, pero haremos un buen equipo porque somos un club muy atractivo y muchas jugadoras quieren venir.

¿Es el de Iagupova un caso excepcional a tratar?. Se hace difícil imaginarla fuera de la Euroliga...

El tema de Alina ya este año fue muy personal, no venía a un proyecto para ganar o no ganar la Euroliga ya, sino a ayudarle crecer. Cuando vino, ya teníamos muy difícil meternos en playoff. Con ella creo que hemos conseguido hacerla sentir bien, sentirse partícipe de un proyecto, que se haya integrada bien y rápido y aunque ayudaría y sería importante jugar la Euroliga, creo que no es el factor determinante. Estamos hablando, nos gustaría que siguiera y ella está muy por la labor de seguir y pensamos que tenemos muchas posibilidades de que siga porque está muy a gusto aquí y valora mucho el proyecto.

También acaba contrato Alba Torrens. ¿Conoceís ya su idea de futuro y hay también una idea clara sobre ella en el club?

Su intención es jugar una temporada más, sabiéndolo, nos gustaría que fuera aquí en Valencia. Las conversaciones están abiertas y con muy buenas perspectivas.