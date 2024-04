Refuerzo de lujo para el ‘playoff’

El Valencia Basket tendrá un refuerzo de lujo de cara a defender el título de Liga en el playoff, ya que el club taronja ha logrado cerrar el fichaje de la internacional española Paula Ginzo hasta final de temporada. Una operación redonda para el club, ya que a pesar de las limitaciones de la normativa, ha logrado fichar a la gallega al quedar previamente desvinculada del Barcelona y por tanto sin coste de traspaso alguno.

El Valencia Basket potencia así una pintura en la que también estaba sufriendo desde hace semanas con distintas molestias de Marie Gülich y en la que Rubén Burgos se había visto obligado a aprovechar la polivalencia de Alba Torrens y de María Erauncetamurgil para ayudar a Merritt Hempe y a Nadia Fingall, sin olvidar también la mayor aportación que estaba teniendo la canterana Awa Fam.

Tal y como señaló el director deportivo Esteban Albert en la entrevista a SUPER que salió publicada el pasado miércoles, había dos o tres opciones a tiro, aunque había que esperar a que se desvincularan de sus actuales clubes, algo que logró Ginzo, la prioridad taronja.

«Nos vemos pronto, Fonteta»

La propia jugadora se agradeció las facilidades que le dio el Barça para salir a pesar de no haber acabado aún la Liga Regular y mandó un primer mensaje para su nueva afición. «Me adelanto al final de la fase regular para escribir y despedirme porque terminaré la temporada en un equipo distinto al Barça CBS, me sabe mal no poder estar con vosotras en Zaragoza, pero me voy con la satisfacción del trabajo que hemos realizado . Gracias al club por acceder a que me fuera antes del último partido a pesar de ser contra un rival potente y así facilitar incorporarme inmediatamente a mi nuevo destino y ponerme en marcha». Una despedida a la que añadió un mensaje en clave taronja. «Nos vemos pronto Fonteta», junto a un corazón naranja.