El gran día del Ironman 70.3

València respira triatlón este fin de semana con el estreno del Ironman 70.3 este domingo desde las 7:30 horas con la salida del centenar de profesionales, hombres y mujeres (ellas a las 7.32 h), seguido de varias oleadas hasta completar la cifra de 2.800 deportistas que iniciarán una prueba inédita en la ciudad con 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21,095 km de carrera a pie. Todo un acontecimiento que afectará todo el día al tránsito por la ciudad y parte de la provincia hasta la Serra Calderona. El Ayuntamiento de la capital del Túria ha informado de cortes de tráfico desde las 7:15 hasta las 10:30 h en la Malvarrosa y La Marina de Valencia, donde se hará el segmento de natación y la transición a la bici en dirección hacia Massamagrell, y de⏰9 a 14:30 horas en la Avenida Maestro Rodrigo y el Bulevar Sur, por donde regresarán los ciclistas desde San Antonio de Benagéber tras recorrer la Calderona. La carrera a pie no afectará al tráfico, pues el circuito de 10 km al que tendrán que dar dos vueltas transcurre íntegro por el Jardín del Turia, con la transición y la meta en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Aunque los élite pueden incluso bajar de cuatro horas, el tiempo medio para el grueso de participantes puede irse hasta las ocho horas. Habrá varios puntos de animación, con facilidades de acceso para el público, donde se espera una gran afluencia de espectadores. Desde el viernes los deportistas han ido desfilando por el Veles e Vents y por La Marina para la recogida de dorsales y dejar listo todo el material de las transiciones. Algunos incluso han podido entrenar en las mismas aguas donde competirán hoy. Y por la tarde, el Veles e Vents acogió la rueda de prensa de presentación de algunos de los élite, entre ellos el valenciano Roberto Sánchez Mantecón. El de Mislata ha hecho un paréntesis en su carrera hacia los Juegos Olímpicos para debutar en un medio Ironman en casa: «Cuando salió la noticia de IRONMAN 70.3 en Valencia, no estaba en el calendario, pero me hacía especial ilusión correr en casa, y además como preparación para los JJOO de París me sirve para empezar a mentalizarme del intenso periodo de las series mundiales y todas las carreras que siguen». El valenciano, que llevará el dorsal 80, estuvo acompañado por dos de los favoritos y tres de las favoritas a llevarse la victoria y el billete al Mundial, como el francés Léo Bergère, olímpico y ganador del Ironman 70.3 Oceanside 2023; el alemán Jann Stratmann, tercero en el Campeonato del Mundo VinFast Ironman de 2023, que llevará el dorsal número uno; la alemana Laura Philipp, tercera en la misma prueba que Stratmann; la británica Lizzie Rainer y la española Laura Gómez Ramón, ganadora del Ranking Nacional FETRI de Triatlón Media y Larga Distancia 2023.