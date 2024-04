«He luchado desde pequeño por llegar al Mundial»

En 2023 se proclamó campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup sumando 9 victorias y 3 podios y del FIM Júnior GP con 4 victorias y 5 podios. Un doblete que le abrió las puertas del Mundial de MotoGP en la categoría de Moto3, donde debuta con 16 años. Ángel Piqueras no ha tardado en demostrar su talento ya que en el último GP de las Américas disputado en Austin, conquistaba su primer podio. Este fin de semana, el de Ayora, quiere repetir éxito en el Circuito de Jerez.

Ahora que han pasado ya unos días, ¿cómo valora ese primer podio en el Mundial?

Es importante pero no quiero darle mayor importancia, un podio no significa nada, lo importante es el trabajo y seguir mejorando.

Lleva tan sólo unos meses en el Mundial y ya le ha tocado vivir las dos caras de la moneda: la de los accidentes y las lesiones y también la del éxito ¿Cómo está viviendo estas primeras pruebas del Mundial?

Así es. Vengo de hacer un podio pero las dos primeras carreras fueron complicadas, en Portimao me rompí dos vértebras, me tuvieron que operar de la mano y a las dos semanas estaba ya en América subido a la moto.

Este fin de semana llega una de las citas más especiales para los pilotos españoles. ¿Con ganas de correr en Jerez?

Lo afronto como una carrera más, intento concentrarme lo máximo posible y no darle mayor transcendencia. Es cierto que siempre hay mucha gente pendiente pero eso no tiene que afectarme. Ya he corrido tres o cuatro veces en Jerez aunque esta vez será mi primera en el Mundial.

¿Cambia mucho la estructura del equipo, la forma de trabajar... de estar en el Mundial Júnior al Mundial absoluto?

Sí, los equipos mueven mucho dinero, hay una gran inversión y quieren que estés arriba, por eso apuestan por ti. Es todo mucho más profesional.

Usted casi aprendió a montar en moto antes que a andar...

Mi padre era aficionado, practicaba el motocross y a mí me gustaba ir a verle. Primero me apuntaron a jugar al fútbol pero no me gustó y al final con tan sólo 4 años me regalaron una minimoto y poco después me apuntaron a una escuela de pilotos en Alicante. Empecé en ligas de interescuelas y luego ya entré en la Cuna de Campeones y empecé a competir ya de forma más seria, fue escalando... hasta ahora. He luchado desde pequeño por llegar al Mundial.

En Ayora, en su pueblo, supongo que ya le conocerá todo el mundo...

Sí, es bonito, me apoyan y para mí es un orgullo representar a mi pueblo, Ayora.