Media de casi 100 puntos en Liga con Xavi Albert

Si por algo se caracterizaba el Valencia Basket de principio de temporada y la plantilla taronja por su confección era por su potencial defensivo, con un equipo más físico que nunca para afrontar una temporada de mucho desgaste con Liga Endesa y Euroliga. Pero aunque la defensa sigue siendo vital para ganar en el baloncesto actual, Xavi Albert ha logrado destapar todo el arsenal ofensivo de la plantilla desde su llegada al banquillo como primer técnico taronja, sobre todo en una Liga Endesa en la que son, de largo, los máximos anotadores en las tres últimas jornadas, rozando los 100 puntos de media.

El debut del técnico taronja trajo un espectacular 111-101 ante el Baskonia en La Fonteta, ganaron también 81-88 ante el Covirán Granada acariciaron de nuevo las tres cifras para imponerse con comodidad a un rival directo como el Lenovo Tenerife por 98-73.

Tres partidos con una media de 99 puntos, que superaron de largo las cifras del resto de equipos de la Liga en este tramo de la temporada, ya que sólo el MoraBanc Andorra supera la barrera de los 90 puntos de media (92,3), con el Baskonia ya como tercer máximo anotador con un promedio de 89,3 puntos.

De los tres equipos que superan al Valencia Basket en la clasificación, el Unicaja ha promediado 88,7, el Barcelona 87,6 y el Real Madrid 84,3, mientras que las anotaciones más bajas corresponden al Bàsquet Girona y al Zunder Palencia con 75 cada uno.

Eso, esta mejora anotadora no ha venido por una mejora en los porcentajes de tiro, sino por un juego más rápido y de más posesiones, alcanzando en esta estadística al BAXI Manresa de Pedro Martínez, que roza las 80 posesiones de media por partido y es el próximo rival de los taronja en la Liga Endesa, el próximo domingo 28 de abril a las 17:00.

Por otra parte, gracias a estas tres victorias consecutivas, el Valencia Basket ha dado un paso de gigante de cara a certificar su clasificación para un playoff en el que no falla desde 2006, cuando terminó noveno. Y eso que esta temporada el playoff está más caro que nunca, con el Baskonia y el Joventut aún con opciones y con 19 victorias que en otros años han sido suficientes, pero que no permiten a los taronja relajarse en los próximos partidos, con un cuádruple empate que de momento les favorece.

Con este panorama, el equipo ‘taronja’ podría ya certificar virtualmente la próxima jornada su presencia entre los ocho mejores si, por ejemplo, gana el domingo en la pista del Manresa y más aún si el Baskonia cae en la cancha del Zunder Palencia.

Con la clasificación encarrilada, el Valencia BC puede empezar a pensar ahora en un segundo objetivo, que sería acabar cuarto o quinto para evitar quedar emparejado en cuartos de final con el Unicaja, el Real Madrid y el Barça, los equipos más potentes hasta ahora y hacerlo además con el factor cancha en contra. Después de la visita al Manresa, el Valencia BCafrontará dos partidos en casa, el primero ante el Joventut y el segundo ante el Real Madrid para cerrar después la fase regular en la cancha del MoraBanc Andorra.

dfsdfsfsfsdfssdasdasdasd asdasdasdasddf

kasdñlkasdñkPraesent luctus tincidunt commodo. Morbi suscipit neque nec purus tincidunt a vulputate arcu molestieS

xczxczced augue mauris, bibendum non tincidunt at, luctus sed massa. Proin elit nibh, pellentesque vitae ultrices id, volutpat nec est. Cras commodo viverra erat, ut faucibus lacus mattis ac. Donec nisl metus, venenatis sed convallis non, facilisis laoreet sem. Duis convallis adipiscing justo ac pretium. Nulla suscipit lectus tincidunt est imperdiet tincidunt. Nam congue scelerisque ante, sit amet dictum massa posuere.