Marquesat s’avança a l’Autonòmic El Corte Inglés de galotxa carrer

La setena jornada del 49 Campionat Autonòmic de galotxa carrer - Trofeu El Corte Inglés va deixar els triomfs de Quart B, Foios, Montserrat i Marquesat.

El carrer de Montserrat va viure la partida més emocionant de la jornada contra Quart A. Els locals s’adjudicaren el triomf per 70-60. Al sumar 2 i 1 punt, Quart baixa del primer al segon lloc i Montserrat es manté empatat als de les Valls amb 16 punts.

Marquesat es va emportar la partida contra Albuixech per un clar 70-30, i es consoliden al primer lloc amb 17 punts, u més que els de Montserrat i Quart A.

El carrer d’Almenara va viure altra partida disputada. Espai Aforo Quart B va superar a Caixa Popular Godelleta per 70-60. Albuixech continua amb 9 punts al quart lloc i Godelleta amb 7 al cinqué, pels 4 punts de Quart B.

Per la seua part, Faura no va viure una jornada fàcil, els de Foios es van imposar amb facilitat al club local i van véncer per 15-70.

Aquest cap de setmana, els quatre primers classificats juguen entre ells. Quart A i Marquesat s’enfrontaran el dissabte a partir de les 16 hores, mentre que Montserrat i Albuixech ho faran a partir de les 18 hores. Faura i Quart B s’amidaran a les 16.30 hores, i Foios i Godelleta jugaran a les 18.30 hores.

Líders en trinquet

A Primera de la modalitat en trinquet, Massalfassar i Massamagrell són els únics equips que han guanyat les dos partides disputades fins el moment. Electrofassar Massalfassar és líder del grup A amb cinc punts, un més que Trinquet de Torrent A.

Al grup B, Camisolar Massamagrell és l’únic equip que ha sumat la totalitat de punts i en té 6. Trinquet de Torrent B és segon amb tres punts. Els mateixos que té el CPV Guadassuar A.

La Baronia i Torrent A s’enfronten aquest dissabte a les 17 hores. A les 18 hores ho faran Torrent B i Guadassuar. Per al diumenge a les 10 hores quedarà la partida entre Riba-roja i Massalfassar.