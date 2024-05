Nadal: «No dije al 100 % que 2024 sería mi último año»

Tras la derrota de Nadal en Roma, todas las preguntas van en una misma dirección: ¿jugará Rafa Roland Garros? El aficionado se cuestiona este asunto principalmente por el nivel al que se le vio frente a un Top-10 como Hubert Hurkacz, al que simplemente no pudo hacerle frente.

Rafa va mucho más allá. Y es que en una entrevista concedida al canal ‘France TVSports’, el balear no solo ha hablado de su voluntad por participar en su torneo fetiche, sino que también piensa en la siguiente temporada y no la ve tan lejos como se podría imaginar hace unos meses. Nadal nunca mencionó el hecho de que esta sería su última temporada. «Creía que 2024 iba a ser mi último año, pero no dije al 100% que sería mi último año. No sé lo que puede pasar», asegura el español, que ni siquiera habló esta semana pasada de un ‘último baile’ en Roma.

La hoja de ruta

El discurso de Nadal siempre ha ido enfocado a dos torneos: Roland Garros y Juegos Olímpicos. Esa es la principal hoja de ruta que, a no ser de una nueva lesión, seguirá el español. En Madrid, Rafa dio un gran nivel y todavía le quedan dos semanas para preparar el primero de sus dos retos en París. «Si hay un 0,01% de posibilidades, lo quiero explorar y lo quiero intentar», aseguraba el español, que cayó en su primer partido en Roma y eso hace que todavía tenga más tiempo para alcanzar su mejor versión. Roland Garros, dejando de lado las previas, arranca la semana del lunes 27 de mayo. Después de Roland Garros, el español tendría poco más de un mes para preparar los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que al manacorí no le interesa realizar la gira de hierba y perder el ritmo adquirido en tierra batida. Además, otro de sus objetivos es disputar el dobles junto a Carlos Alcaraz, por lo que no se descarta que se presenten a algún torneo previo juntos para coger ritmo y entenderse.

Inscrito en la Laver Cup

A posteriori, aunque parece un futuro muy lejano a día de hoy, llegaría la gira más larga: la de pista dura. Rafa está inscrito a la Laver Cup, que se disputa a mediados de septiembre, después de la Copa Davis en València que tampoco descarta volver a jugar antes de retirarse.