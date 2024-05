Jorge Martínez ‘Aspar’: "Cheste y el Aspar Circuit somos muy complementarios"

Ya es una realidad el Aspar Circuit. Debutó en Guadassuar hace más de 40 años y ahora tiene aquí un circuito propio. ¿Qué supone este logro?

La verdad es que es sorprendente, se me ponen los pelos de punta con mirar hacia atrás y pensar que hace 45 años, el 28 de enero de 1979, debuté aquí en Guadassuar y ahora se vuelve a unir mi historia y mi vida con Guadassuar. Es algo muy importante porque es dejar un legado real de todo lo que es mi historia como piloto y el Aspar Team como equipo.

¿Qué hace del Aspar Circuit una instalación única para el aficionado al motor y al motociclismo?

Es un circuito abierto a todo el mundo, donde puedes hacer karts, donde hay escuela de pilotos, un circuito de tierra, un circuito grande, un museo, escuela de pilotos y de mecánicos de competición, la instalación propia del Aspar Team con equipos de hasta siete categorías, en diferentes campeonatos y edades, hemos unido muchísimas cosas, cafetería, restaurante, zona chill out. El aficionado puede venir a ver una carrera en el restaurante o a rodar. Evidentemente no es un circuito del campeonato del mundo, no tiene nada que ver con el Ricardo Tormo, pero unificamos un proyecto global en el que las escuelas nuestras no van a ser solo de València y de la Comunitat Valenciana, sino del mundo.

En alguna ocasión han definido esta instalación como una Academia Global de Motociclismo…

Sí, porque estamos seguros que no hay ninguna otra escuela global de motociclismo, los niños de 8, 10 o 12 años pueden estar en la Aspar Academy KSB, de ahí seleccionamos a los mejores para el Campeonato de España de Moto4, pueden subir a la Copa, al Europeo, al Mundial Júnior, al Mundial de Moto3, al de Moto2 y al de MotoE. Tenemos toda la escalera, el circuito y la formación. Realmente, un equipo del campeonato del mundo que tenga su propio circuito y sus propias escuelas no existe en estos momentos y era muy importante que naciese, al igual que en el fútbol existen las escuelas de formación, en el baloncesto o el tenis.

Con esta instalación, ¿traslada también por completo la sede del equipo?

Sí, nos trasladamos desde las instalaciones de Picassent, lo traemos todo. Aquí tenemos la base del Aspar Team del Mundial, las Escuelas, el circuito, el Museo, hemos unificado todo. Están siendo unos años de muchísimo trabajo, pero estamos muy cerca ya de tenerlo todo como queremos.

¿Qué significa este museo de su carrera?, ¿qué puede encontrar el aficionado al motociclismo?

Bueno, puede encontrar una historia en blanco y negro y en color, podrán ver mi primer mono de 1979 y el último del campeonato del mundo. Se puede ver la gran evolución de los monos de piel, de las botas, los guantes, los cascos, los airbags, todo. Cuando yo empecé a correr lo hacía por los pueblos, sin ningún tipo de seguridad, pero era lo que había. Dorna está haciendo un trabajo bestial con la seguridad, los monos de ahora son de piel de canguro, llevan airbag, sensores de corazón. Van a poder ver la evolución del motociclismo desde aquel 1979 hasta ahora.

¿De qué forma puede coexistir y complementarse este circuito con el de Cheste?

En muchas cosas, el Circuit Ricardo Tormo es a nivel Mundial, para eventos mundiales, tanto deportivos como de presentaciones. Nosotros no podemos albergar eventos mundiales como tal, podríamos hacer de karting o cosas determinadas como MiniGP con niños de 14 años o en Supermotard, pero nuestro objetivo es más dedicarnos a las escuelas, al aficionado, a las empresas, eventos, presentaciones. Cheste y nosotros somos muy complementarios y nos podemos ayudar. Estamos en la base para potenciar un proyecto global a nivel mundial desde la base y ellos están más en los eventos mundial.

Seguro que tendrá peticiones de pilotos del Mundial para poder entrenar, al margen de las limitaciones que hay en los circuitos del Mundial…

Sí porque con el reglamento actual no es posible rodar en pistas del campeonato del mundo antes de que se celebre la prueba y evidentemente no pueden rodar con las motos del campeonato del mundo. Es un circuito donde puede venir a entrenar pilotos de MotoGP como Marc o Jorge Martín, cualquiera de ellos. Pueden entrenar con motos distintas, hacer flat track, pista grande, tecnificación, un gimnasio para los pilotos profesionales, estamos dando las herramientas para que cualquier piloto pueda venir aquí y sentir que tiene todo lo que le hace falta.

¿Con el palmarés que tiene como piloto y propietario de equipo, el logro de tener este circuito le despierta emociones similares a las de cualquier título?

Es distinto, evidentemente diría que lo más importante para mí es haber hecho de mi sueño que era correr en moto, ser campeón del mundo, tener mi equipo y ahora culminarlo todo con las escuelas, el circuito, los equipos y todo. La gran diferencia de esto con haber ganado cualquier título es el hecho de poder dejar un legado, tener un proyecto global único donde el día que yo no esté, ojalá dentro de unos años porque mientras tenga salud quiero seguir en este mundo que me lo ha dado todo, esto seguirá estando y estoy es lo más importante, dejar un legado al motociclismo.

No olvidará nunca este 2024. Hace poco también fue nombrado Leyenda del Circuit Ricardo Tormo. ¿Demasiadas emociones?

Sí, están ocurriendo muchas cosas en 2024. Ya fui Leyenda de la FIM en 2014, en 2019 Leyenda de MotoGP con Dorna y ahora Leyenda del Circuit Ricardo Tormo. Nace el Aspar Circuit, se va a hacer también una película de cine muy potente, ‘Idols’ y se están uniendo muchas cosas muy bonitas, que son muy gratificantes. Aunque todo parece muy bonito, ha habido muchos días sin dormir, muchos viajes, estar mucho tiempo fuera de casa… es importante tener cerca a un equipo que esté contigo y a una familia que entienda tu vida.

La instalación estuvo más de un año parada por distintos problemas burocráticos también. ¿Ha costado mucho actualizarla y dejarla así?

Sí, ha costado más de dos años, la verdad es que lo que es la base estaba prácticamente, pero a nivel de seguridad, de bomberos, de minusválidos, baños, salidas de emergencia y muchísimas cosas, hemos tenido que invertir muchísimo dinero para dejarlo todo al 100% legal. Las leyes cada año cambian y hemos tenido que trabajar muchísimo pero ya está en marcha.

¿Qué supone contar con el apoyo de inversores como el propio Juan Roig en este proyecto?

Para mí ha sido indispensable. Sin la ayuda de Juan Roig, Gaviota, Valresa, Grupo Ática y Paul Gomero, que son los socios en este proyecto, hubiese sido imposible. Esto me dio un impulso de credibilidad, de fuerza y económico para poder poner en marcha todo este proyecto. Estoy más que agradecido a Juan Roig, a su hermano Fernando y a mucha gente, que durante tantos años, han estado ahí apoyándome y eso es muy importante. El deportista es deportista, tiene una mentalidad distinta al empresario. Nosotros nos focalizamos más en los resultados deportivos que económicos y al final, tener grandes empresarios a tu lado, te hace ver que las cosas son de otra manera.

¿Es David Alonso la gran esperanza que tiene este año para celebrar otro título mundial?

Bueno, yo lo que les pido a él, a Dani y a Iván, que son los tres pilotos que están ahí arriba luchando por el título, es que gane el mejor pero que se respeten porque si no, me va a dar un infarto en las carreras. En las últimas carreras se vio que van a saco, pero solo puede ganar uno. Cuando terminan las carreras me siento muy orgulloso de ver a niños que los cogí con 12 o 14 años y están ahí.

Estuvo muchos años con equipo en MotoGP. ¿hay planes de futuro para volver a la categoría reina?

De momento estoy más que desbordado con el Circuito, la Escuela, los equipos que son muchísimos. No lo descarto, ojalá pueda volver, pero evidentemente sería mínimo en 2027 y siempre de la mano de un fabricante y de Dorna. Si no, es imposible.