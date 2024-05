Celta de Vigo - Valencia CF en directo

¡No puede castigar Douvikas el error de Mosquera! Pase al espacio para el griego que no consigue atrapar la pelota, pero que se aprovecha del intento de control del central para llevarse la pelota en una comprometedora acción por parte del jugador del Valencia quien, no obstante, terminó corrigiendo su error gracias a la duda del delantero del Celta, dudando a la hora de rematar o pasar y permitiendo que este le encimara y comprometiera un disparo que no se llegó a dar dentro del área.