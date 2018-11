La Audiencia se contradice y solo "libra" a tres consejeros de Bancaja por México

La Justicia, como los humanos, está llena de contradicciones. Tras el escandaloso vaivén sobre las hipotecas en el Supremo, es ahora la Audiencia Nacional la que ofrece un espectáculo sorprendente. Tal como publicó el pasado viernes este diario, la sección cuarta de la sala penal de dicha instancia acordó desimputar a tres de los exconsejeros de Bancaja implicados en la operación Grand Coral en México que generó a la entidad y al Banco de Valencia un agujero de 750 millones de euros. El alborozo entre los exvocales fue general, porque todos ellos habían utilizado idénticos argumentos en su recurso contra el auto que abría el proceso para el juicio oral y, en pura lógica, todos esperaban quedar exonerados del caso. Sin embargo, no ha sido así porque la misma sala, en sus siguientes autos, ha desestimado los recursos, lo que implica que estos exconsejeros siguen en la causa.



Comité de riesgos

La citada sala concluyó que los exvocales Manuel Escámez, Vicente Montesinos y Rocío Peramo no tuvieron vinculación con los principales promotores de la operación, singularmente los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, y que al votar en el consejo a favor de la concesión de créditos para la misma no hicieron otra cosa que seguir los dictados a favor del comité de riesgos de la entidad financiera. En consecuencia, ordenaba retrotraer las actuaciones a la situación previa al auto de la juez Lamela que inició el procedimiento abreviado. Dicho de otra forma, los desimputaba y, por tanto, quedaban excluidos de la fianza solidaria por 392 millones de euros –la fiscalía pide para ellos dos años de cárcel– que les había impuesto el sucesor de la magistrada al frente del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia, Diego de Egea, en el auto de este noviembre de apertura de juicio oral.

Las diversas fuentes consultadas por este diario aseguran que tras las primeras resoluciones de la sala penal se ha producido un cambio de criterio en la misma a resultas del cual se han desestimado los recursos de los restantes exconsejeros de la caja. Aunque este diario no ha tenido acceso en este caso a ninguno de los autos, las citadas fuentes aseguran que el argumento esgrimido en esta ocasión es que será en el propio juicio donde se dirimirá si los exvocales deben quedar libres o no. De los 23 exconsejeros que figuran en la causa –incluido el expresidente, José Luis Olivas, de quien ya se conoció esta semana que no habían prosperado sus aspiraciones-, los tres mencionados han recibido una respuesta positiva. Hay 18 a los que la sala les ha desestimado el recurso y faltan dos por conocer qué dice la Audiencia, según las citadas fuentes, que citan casos sorprendentes. Por ejemplo, un exvocal se adhirió a los recursos planteados por todos y cada uno de los demás compañeros de consejo. Ha recibido una respuesta, obviamente negativa, en el auto de varios a los que se les ha desestimado su petición, pero no ha obtenido una contestación en los de aquellos que sí les ha sido estimado el recurso.



Providencia

Sea como fuere, el magistrado De Egea redactó el 15 de noviembre una providencia en el que afirma que, recibidos los autos de la sección cuarta de la sala penal «en relación a la continuación de las actuaciones» sobre «los investigados» Escámez, Montesinos y Peramo, «se retrotraen las actuaciones al momento anterior al dictado del auto» del pasado julio de procedimiento abreviado «respecto exclusivamente a dichos investigados» y pide a la fiscalía y demás partes personadas que presenten alegaciones en el plazo de tres días.

Las fuentes consultadas aseguran que ahora se abre un panorama de incertidumbre, dado que el juez puede decidir mantener la acusación para todos, excluirlos o seguir el dictado de la Audiencia y librar solo a los tres mencionados. En cualquier caso, los que no han logrado la aprobación de la sala penal sí piensan utilizar en sus alegaciones, además de los argumentos ya presentados tras el auto de julio, las contradicciones en este organismo.