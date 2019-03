La cerveza artesana de los Serratosa llega a Mercadona y se expande en El Corte Inglés

La guerra entre los grupos cerveceros que controlan la industria y los pequeños productores artesanos independientes que buscan su hueco en el mercado llega definitivamente a las grandes superficies. La batalla se libra en el lineal Mercadona, con una cuota de mercado del 25% y que acaba de ampliar su catálogo de cervezas.

Los productores valencianos van a beneficiarse. El fabricante artesano Tyris afronta un 2019 de crecimiento que tiene uno de sus puntales en el desembarco en la cadena de Juan Roig. La cervecera, que tiene como máximo accionista al family office de los hermanos Pablo y Ana Serratosa (Zryser), ha entrado de lleno en el proceso de apertura de Mercadona hacia la comercialización de nuevas marcas en diferentes segmentos.

Con todo, según explica el ceo de Tyris, Gonzalo Abia, la empresa está afrontando en estos momentos un proceso de expansión en diversos frentes. Para atender este crecimiento, precisamente, acaban de aumentar su capacidad productiva con la puesta en marcha a finales de 2018 de dos nuevos depósitos de 160 hectolitros que les va a permitir disparar su volumen de fabricación.

En 2018, la empresa cerró con unos 1,3 millones en ventas y 400.000 litros de cerveza producida. Las previsiones para este 2019, que ya eran ambiciosas según reconoce Abia, han comenzado a quedar pequeñas. Dentro de la dinámica de crecimiento destaca también el incremento de presencia en las tiendas de El Corte Inglés. En concreto, van a pasar de vender en los centros de Barcelona, Madrid, Málaga y València, a dar el salto a todo el territorio español a lo largo de 2019.

Su cuota de exportación también está creciendo. Además de ventas puntuales a mercados como China, la empresa está cerrando acuerdos para distribuir en países como Holanda, Italia, Dinamarca, Finlandia, Canadá o Suecia.

Tyris, que este año celebra su décimo aniversario, estrenó hace poco más de una año una nueva fábrica en Paterna. El crecimiento les ha llevado a plantearse ampliar personal o turnos de producción.

La diversificación de Mercadona en el ámbito cervecero no solo va a beneficiar a Tyris. Premium Beers From Spain (Socarrada) también ha entrado. Al igual que Birra & Blues, con fábrica en Massalfassar, cuyo producto también está en venta desde esta semana en la cadena de Roig.



Consum, 15 referencias

Consum, por su parte, lleva tiempo comercializando este tipo de cervezas. Según informa la cooperativa valenciana, en este momento tienen quince artesanas valencianas y catalanas en sus tiendas. Comenzaron hace seis años, con Altura de Vuelo, y cada año incorporan nuevas referencias.

«Esto supone un espaldarazo para el sector. Entrar en grandes superficies como Mercadona o Consum implica que llegar al público que no tiene acceso habitual, porque no sale o porque no se lo planteaba porque en sus bares de barrio no ven cerveza artesana. Esto nos da visibilidad para un 95% del público para el que hasta ahora no existías», reflexiona David Frá, copropietario de Birra& Blues y presidente de la asociación de cerveceros valencianos artesanos.

La estrategia de Mercadona, que se alía con cerveceros locales para cada zona geográfica en lugar de buscar un proveedor para toda su red, facilita también este acceso. Y es que se trata de empresas con una capacidad de producción limitada e incapaces de abastecer las alrededor de 1.700 tiendas de Mercadona.

«Esto va a incidir mucho en la producción. Llevamos 4 meses en Consum y estamos muy contentos. Hay más repercusión en redes sociales, tenemos más pedidos. Esperamos que el efecto Mercadona sea lo mismo», concluye Frá. En la Comunitat Valenciana hay en estos momentos 21 pequeños fabricantes de cerveza artesana.