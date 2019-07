La Generalitat propone un salario mínimo catalán

? El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, planteó ayer calcular un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de referencia en Cataluña a través del «consenso social» con patronales y sindicatos. «Es evidente que no lo podemos hacer desde un punto de vista competencial. El Govern no puede hacerlo por decreto ley o llevar al Parlament una ley de salario mínimo, pero este país puede hacer aquello que tantas veces hemos hecho cuando desde el Estado no se ha llegado hasta donde queríamos», dijo.