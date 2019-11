Una app ensaya en València los servicios del taxi con precios cerrados de antemano

FREE NOW, la nueva plataforma de movilidad de BMW y Daimler en la que se convirtió este verano mytaxi, ha puesto en marcha hoy en Valencia la Promoción LITE, que permite a los usuarios conocer el precio del trayecto de antemano. "Esta novedad es fruto de nuestra apuesta firme por el negocio del taxi, como una opción de movilidad líder en las ciudades" explica Jaime Rodríguez de Santiago, Director General de FREE NOW en España, añadiendo que "desde FREE NOW hemos defendido siempre la necesidad de apostar por medidas valientes. Urge una regulación que flexibilice el taxi para hacer frente a los desafíos del sector, mejorar su competitividad y hacerlo más sostenible". Además, con el objetivo de acercar y dar a conocer esta ventaja a los valencianos, FREE NOW ofrece hasta un 30% descuento en las carreras reservadas con Lite.

A partir de ahora, el usuario abrirá la app y encontrará disponible la opción Lite para conocer el precio máximo de la carrera antes de iniciarla. Marcará la ruta y se establecerá un precio que se calculará dinámicamente, dependiendo de la franja horaria y la demanda. Por su lado, el taxista seguirá poniendo en marcha el taxímetro y, una vez finalizado el trayecto, el pasajero pagará el menor de los dos importes. Si el taxímetro fuera inferior al precio cerrado calculado por la aplicación, el cliente abonará el importe del taxímetro.

En las ocasiones en que el taxímetro establezca un importe superior, el pasajero únicamente abonará la cantidad calculada por la aplicación, el taxista recibirá la suma total de la carrera y será FREE NOW quien se haga cargo de la diferencia. Esta promoción solamente está disponible para los usuarios que paguen vía App.

La Promoción Lite fue estrenada con éxito el pasado verano en Madrid y, actualmente, cerca del 70% de las carreras en la capital son reservadas con Lite, hecho que demuestra que la promoción es muy bien recibida por los usuarios, quienes prefieren conocer el precio máximo de su trayecto de antemano. "Traer Lite a Valencia es una apuesta clara para mostrar, tanto al sector como a la Administración valenciana, las ventajas de hacer más competitivo al taxi. Lanzamos Lite en Madrid, en previsión de un cambio regulatorio que flexibilizará los precios del taxi en los próximos meses. Esperamos que en Valencia tenga unos resultados igual de positivos y sea un argumento más para avanzar en una regulación que también aumente la competitividad aquí", explica Rodríguez de Santiago.

Actualmente la compañía opera en Valencia con un total de 1.130 conductores y ha generado más de 800.000 solicitudes de carreras en los últimos 12 meses.