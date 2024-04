Una empresa de paquetería de Sagunt denuncia seis robos en medio año

"Estoy desesperado, ya no sé lo que hacer". Así reacciona un empresario de Sagunt al doble robo que sufrió en la noche del jueves al viernes, que se suma a la oleada de asaltos que ha registrado su negocio de paquetería desde el pasado mes de noviembre.

Hasta en seis ocasiones ha visto profanado su establecimiento en este tiempo y en cada una de ellas ha presentado la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, aunque lamenta que "no sirve para nada, porque me dicen que poco pueden hacer por la zona en la que están mis empresas". Concretamente, se localizan en la calle Puçol del barrio Racó de l'Horta, más conocido como Bajo Vías.

Este emprendedor, que también regenta en un espacio próximo una firma de maquinaria hortofrutícola, que tampoco se ha librado de los robos, explica que "llevo 25 años aquí, pero nunca me había pasado algo así".

Mismos autores

Aunque la policía científica estuvo durante la mañana del viernes en su empresa de paquetería para intentar encontrar indicios de la autoría de los asaltos, el empresario no tiene mucha fe, ya que sospecha que "se trata de la misma persona o personas, porque saben perfectamente donde están instaladas las cámaras y lo primero que hacen es desconectar la grabadora de imágenes", explica angustiado a Levante-EMV.

Sistema de grabación al que acceden los ladrones para evitar ser grabados. / Daniel Tortajada

Otro indicio de que los autores son los mismos en cada uno de los casos es que se repite el modus operandi. "Entran por el tejado, que tengo que reparar cada vez porque hacen un agujero. Deben subir y bajar por una tubería de aire, porque ni la policía ni yo encontramos otra explicación", añade. Aunque en estos asaltos salta la alarma que tiene instalada en la empresa, "cuando llegamos ya se han ido", así que "no sé lo que hacer. A ver si la policía puede aumentar su presencia como efecto disuasorio...", según plantea.

Paquetes

Pendiente todavía de hacer recuento de las pérdidas ocasionadas por el último robo doble, los ladrones suelen llevarse "paquetes, algo de dinero suelto que tenemos en el establecimiento y alguna vez desaparecieron también un móvil y un ordenador portátil".

En su desesperado intento de poner fin a esta situación "a ver si sacando la historia en el periódico consigo algo, porque todo lo que he intentado hasta el momento no me ha servido de nada", reconoce.

Intensificar la vigilancia

Desde la Policía Local, mientras, reconocen que, debido a que la Policía Nacional es por el momento la que se ha encargado de la investigación de los robos, no tenían constancia de esta oleada de asaltos. En cualquier caso y después de hablar con el empresario para recabar todos los detalles, "vamos a intensificar la vigilancia por la zona", según adelantan fuentes policiales a este rotativo.

