La Justicia avala que Lafarge siga en la cantera de Sagunt hasta 2042

Esta decisión se adoptó a finales de octubre de 2017, un par de meses antes de que a la empresa se le agotara la concesión y después de una agria polémica entre la multinacional y el ayuntamiento. Este enfrentamiento llegó a provocar el encierro de los trabajadores en el salón de plenos de la casa consistorial durante tres días, además del anuncio por parte de la multinacional de que congelaba sus inversiones en la planta de Sagunt.

El pronunciamiento favorable a Lafarge de la dirección general del Medio Natural y Evaluación Ambiental no puso fin a esta disputa, ya que varios concejales del anterior gobierno municipal, pertenecientes a Compromís, entre los que se encontraba el entonces alcalde y actual delegado de Urbanismo, Quico Fernández, y ADN Morvedre -marca local de Podemos-, recurrieron a la Justicia. Pese a presentar una «extensa» demanda, según reconoce el juez, con más de una decena de argumentos de impugnación contra la prórroga de ocupación de la cantera, el tribunal no llega a analizar estos motivos, ya que, como había ocurrido en el trámite administrativo, considera que los ediles no están legitimados para recurrir el pronunciamiento de Medio Ambiente.

Representatividad

De nada sirvió que éstos alegaran su representatividad respecto a «unos votantes cuyos intereses legítimos se oponen a la actividad extractiva» o que, como vecinos de Sagunt, tenían derecho a participar en el expediente, «dado el impacto ambiental que puede producir la actividad sobre el municipio». Y es que el TSJ sentencia que, al presentar la demanda «a título individual», los concejales de Compromís y ADN Morvedre «no cumplen los postulados legales» para poder personarse en el procedimiento.

Esta sentencia, que todavía no es firme y mantiene la puerta abierta a presentar un recurso en el Tribunal Supremo, condena a las costas procesales hasta un máximo de 1.500 euros a los demandantes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Sagunt en su expediente contra Lafarge por exceder el perímetro de la concesión de su cantera y extraer áridos en suelo protegido de propiedad municipal. Este fallo ratifica el emitido anteriormente por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de València, que dio más valor a los múltiples informes técnicos presentados por el consistorio en los que demostraba la infracción urbanística «muy grave» que a las pruebas periciales presentadas por la cementera.

El edil de Urbanismo y exalcalde de Sagunt, Quico Fernández, apunta que este fallo judicial es «muy importante para el ayuntamiento y los ciudadanos, porque demuestra que Lafarge invadió una importante superficie calificada como suelo no urbanizable protegido. Es una sentencia que satisface el interés general», añade el portavoz de Compromís.

Fernández hace referencia a otro pronunciamiento judicial, en este caso sobre el expediente abierto por el exceso de extracción de material en la cantera de Sagunt. El concejal de Urbanismo apunta que esa batalla judicial «se perdió por una cuestión formal, no de fondo. En esta serie de contenciosos, la posición de Compromís es siempre en defensa de los informes municipales. Otra cosa -añade el exalcalde- es que haya partidos de la oposición y también del equipo de gobierno que no han secundado estos informes y así han debilitado tanto la posición del ayuntamiento como el interés público».

Fernández añade que «esperamos que la Justicia ponga a cada cual en su lugar y que la conservación de la montaña de Romeu y el patrimonio municipal se imponga a los intereses particulares. Nosotros siempre estaremos con la ciudad y los intereses generales».

El TSJ falla contra la cementera en otro caso

