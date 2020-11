La ola de fusiones en la banca no llega, por ahora, a las cajas rurales

El sistema financiero español está viviendo una segunda ola de fusiones una década después de la gran reconversión provocada por la crisis de 2008 y los excesos en el sector inmobiliario. Con el anuncio de las negociaciones entre BBVA y Sabadell, son ya tres los grupos bancarios que pueden conformarse en el nuevo proceso, lo que dejaría a este subsector integrado por nueve entidades, si incluimos a Cajamar, la mayor rural de España y de cuyo grupo forman parte casi dos decenas de pequeñas cooperativas con sede en la Comunitat Valenciana. Si en el anterior proceso las rurales no fueron ajenas a la reconversión, en este parece que, al menos en el corto plazo, van a quedar al margen, según coinciden varios actores del sector consultados por este diario, que no descartan que se produzca algún movimiento puntual de rescate de alguna entidad que en los últimos tiempos ya ha sufrido problemas. Más a medio y largo plazo, hay diferencias de criterio, en función, como viene ya de lejos, de la cercanía o no al grupo Cajamar.