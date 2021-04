Un grupo de investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de A Coruña (UDC), coordinado por el profesor Fernando Bruna, ha descubierto mediante un estudio que un 45 % de las personas con estudios universitarios en España ocupan un empleo «de cuello blanco» con nivel de competencias bajo.

Fernando Bruna, doctor y licenciado en Economía, graduado en Sociología y en Ciencias Políticas, y miembro del Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo Regional (C+D), dirige la investigación «Movilidad social intergeneracional y territorio en España», en la que comparan las características de educación, ocupación y renta de padres e hijos en las últimas décadas.

La iniciativa fue seleccionada por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa junto a otras nueve propuestas para participar el proyecto «Un nuevo pacto social para reducir la desigualdad». El primer borrador de los resultados estará disponible a partir del 12 de abril, pero ya disponen de los principales resultados.

Situación económica

«La universidad ya no es una garantía de un estatus económico alto. Antes se sabía que los hijos que alcanzaban la universidad iban a tener un desarrollo económico mejor que el de los padres. Ahora ya no», asegura en una entrevista el profesor Bruna, también integrante de la agrupación estratégica Economics and Business Administration for Society. Para llegar a esta conclusión, el equipo compuesto también por Paolo Rungo y María Alló, ha usado dos bases de datos publicadas en 2020: la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y el Atlas de Oportunidades.

Así, han comprobado, cuenta Bruna, «cómo las condiciones de heredabilidad cambiaron en las últimas décadas».