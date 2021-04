El Consell respalda el despliegue de parques solares frente al rechazo en zonas de interior

La ley autonómica que regula el despliegue de parques solares impide promover este tipo de instalaciones en parajes protegidos y con un alto valor medioambiental. La prioridad para la Conselleria de Agricultura (controlada por Compromís) fue mantener «el territorio verde» y apostó por la instalación de este tipo de plantas en «suelos más degradados» siempre que «no estén en zonas inundables». En este contexto, el Consell insiste en su apoyo al despliegue de las energías renovables.

Cambio climático

Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica, recordó que la Comunitat Valenciana es especialmente sensible al cambio climático. Fresco pidió a los empresarios que desarrollen los proyectos con responsabilidad, que generen empleo local y que trabajen con los municipios preocupados por la despoblación. Empar Martínez Bonafé, directora general de Industria y Energía, apuntó que «en muchos de los proyectos (que revisa la conselleria) los criterios de sostenibilidad se están respetando». Bonafé explicó que la ley valenciana determina las zonas de la C. Valenciana donde en principio son viables y Fresco insistió en que la normativa valenciana «impedirá que se hagan barbaridades».

El manifiesto promovido por la patronal defiende la necesidad de consensuar medidas para que los parques impacten de forma respetuosa sobre el territorio y preserven el valor ambiental y patrimonial de las zonas donde se instalen. Además, recoge que las inversiones «deben convertirse en una herramienta para combatir la despoblación» con la contratación de mano de obra local.

Las solicitudes de plantas fotovoltaicas doblan el objetivo de la Administración

La directora general de Industria y Energía, Empar Martínez Bonafé, confirmó que la Generalitat está tramitando solicitudes de parques con 12.000 megavatios de potencia. «Es el doble del objetivo marcado», subrayó Martínez Bonafé. Marcos J. Lacruz, presidente de la patronal Avaesen, apuntó que no van a salir adelante todos esos proyectos. Lacruz incidió en que en la Comunitat Valenciana el modelo no es el de megaparques como en Extremadura. «Nadie puede venir aquí con esos planteamientos. No se puede juzgar a todo el sector por las megaplantas. La mayoría de las promociones en la Comunitat Valenciana no es de este tipo. En la Comunitat Valenciana no se desarrollarán los 12.000 megavatios ni se harán barbaridades», aseguró. El presidente de la patronal de renovables insistió en la necesidad de escuchar a los vecinos. «Si la ciudadanía no quiere que se haga un parque, no se hará», sentenció.