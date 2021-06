Las rebajas de verano serán más 'on line' y con más descuento

El canal 'on line' será el mayor protagonista de las rebajas de verano del 2021. Y el nivel de estocs. Tras un año nefasto y un primer semestre casi óptimo, cada cadena sabe en que situación se encuentra y si está en condiciones de liquidar existencias o solo aprovechar el tirón y recuperar márgenes comerciales perdidos. En términos generales, en el sector de la moda los almacenes están llenos de producto sin vender del año pasado y muchas ganas de hacer caja, por lo que destacados protagonistas del sector reconocen que el nivel de descuentos podrá ser muy alto, superior a los del año pasado. Al no existir un periodo de rebajas legal, las firmas han iniciado o iniciarán descuentos iniciales para clientes este junio, como El Corte Inglés o Amazon (Prime day). Para otras cadenas que han vigilado especialmente el nivel de estocs, principalmente las firmas del grupo Inditex, las rebajas serán más relevantes en términos de imagen y cartelería que de reducción de precios efectiva. El objetivo es vender al mayor precio posible y no liquidar sin freno las existencias.