BME dice que la Bolsa seguirá operando en València pero no desvela la sede

BME, la empresa propietaria de las cuatro bolsas españolas y a su vez filial desde el verano de 2020 del grupo suizo SIX, asegura que el parqué valenciano «y todas sus actividades continúan y continuarán estando plenamente operativas. En ningún momento se ha interrumpido ni se interrumpirá nuestra actividad en València». El portavoz oficial de Bolsa y Mercados Españoles consultado por este diario, no obstante, se negó a contestar la cuestión clave de dónde estará ubicada la entidad bursátil.

Y es que, tras no llegar a un acuerdo con BME/SIX, la Generalitat canceló anticipadamente el convenio por el que tenía cedido el palacio de los Boïl de Arenós de València a dicha firma como sede de la Bolsa valenciana desde los años noventa del siglo pasado. Tras un tira y afloja de más de medio año, con resoluciones judiciales de por medio, la conselleria de Hacienda logró que se impusiera su criterio y BME inició el pasado mes de julio el proceso de desalojo del edificio, que debe estar concluido el 17 de septiembre próximo.

Una de las primeras decisiones que tomó BME fue la cesión a la facultad de Economía de la Universitat de València del viejo corro de operaciones que adornaba el patio del palacio de los Boïl de Arenós. Un mero vestigio del pasado, dado que actualmente toda la operativa bursátil se realiza de forma digital. Precisamente, ese fue uno de los motivos de la cancelación del convenio, que la ejecutoria era virtual pero que BME obtenía ingresos por la cesión del inmueble. Pantallas para seguir la evolución de los valores y los soportes informáticos, además de la parte administrativa, son el núcleo de lo que queda formalmente de la bolsa valenciana.

Ahora está por ver a dónde se traslada ese material y los empleados, si a otro inmueble en València o, dado el carácter virtual de la operativa, a Madrid, donde BME tiene su sede. O si desaparece formalmente. La empresa, como ha quedado dicho, no lo quiere desvelar, más allá de afirmar que la actividad en València no se interrumpirá. En la Conselleria de Hacienda, que ha negociadola operación, aseguran desconocer las intenciones de la filial del grupo suizo SIX.